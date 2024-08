Ko ovu dramu režira? Čim se Munjez uključio u program, pozvali smo Bebicu, evo šta nam je rekao (AUDIO)

Opštu pometnju u javnosti izazvalo je uključenje diskvalifikovanog učesnika "Elite" Danijela Dujkovića Munjeza u emisiju "Narod pita" u kojoj je otkrio da je s Teodorom Delić nakon večere otišao u izlazak, a na ovo se oglasio za Pink.rs i Nenad Macanović Bebica, Teodorin dečko.

Danijel Dujković Munjez izrevoltiran, kako i sam kaže, Teodorinom izjavom u "Narod pita" da on laže, uključio se u uživo program te je progovorio o detaljima njihovog provoda. Kako Munjez tvrdi, kada je Teodoru Nenad Macanović Bebica, njen dečko, ostavio kolima, ona je izgovorila: "Uh, dobro je da smo se razdvojili", što Delićeva demantuje.

S druge strane, Munjez je u par navrata tokom samog uključenja demantovao da su on i Teodora bilo šta imali, ali je i istakao da svojim prijateljima nikada ne bi poželeo vezu poput njene i Bebicine.

Nakon ovih tvrdnji, Bebica se oglasio za portal Pink.rs, te je istakao da Teodora nije otišla sa Munjezom u jednu poznatu kafanu u prestonici.

- Ma to šta je Munjez rekao, ne obraćam pažnju ko šta kaže, bilo koji rijaliti učesnik. Nema veze da li je Munjez ili je neko drugi...Da, ja sam je odvezao tamo. Trebao sam i ja da budem tamo, međutim, išao sam u "Narod pita". Teodora je bila tamo neko vreme, non stop mi je slala poruke, ja to ne zahtevam od nje, ali mi ona uvek pošalje poruku, sliku ili snimak, znam uvek gde je i s kim je, ja u Teodoru ne sumnjam nikada. Nije Teodora bila sa njima u Gradskoj kafani, vratila se kući, video sam poruke da je Munjez zvao da idu tamo dalje. Ne obraćam pažnju na to i te stvari me ne intresuju. Čuo sam da je on rekao da takva veza nikome ne treba, što se toga tiče, bio bih ljubomoran da ima neko odnos kao Teodora i ja. Volimo se i uživamo, lepo nam je i na nas stvarno niko ne može da utiče - rekao je Bebica.

