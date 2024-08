Zasevala poput groma: Milena bez ustezanja otkrila šta misli o Aniti, pa se osvrnula na sukob s Janjušem: On je jedan miš! (VIDEO)

Nije se libila da iskaže svoj stav!

Milena Kačavenda osvrnula se na odnos sa Markom Janjuševićem Janjušem.

- Dobro veče, Ljubica kraj telefona. Milena, pozdravljam te i mnogo si mi draga. Kada se Janjuš večeras uključio, malo si se izgubila, ćutala si. On se sa vama sprda, očigledno. Jako je ružno da on onako javno govori o Samiru i njegovoj bolesti, to je katastrofa. Kako komentarišeš odnos Matore i Anite, njihov brak? - kazala je gledateljka.

- Rekla sam šta sam imala i tokom rijalitija, to nije nikakva tajna. Ne podržavam ni Anitu, jer ne mogu da kažem to, jer se i Jelena Marinković razvela od Ivana, a venčala par meseci pre toga. Ne održavam to da ulaze u odnose, a da nisu sigurne u to. Sve mi je to grozno i jezivo. Anita je mlada, verujem da se pokajala. Ja da sam na njenom mestu, prinala bih da sam se prešla i bila iskrena. Jedino što je činjenica je to da sam uvidela to da je Anitin odnos sa Anđelom stabilan - kazala je Milena.

- Milenan, gledateljka je pitala što nisi odgovorila Janjušu na njegove komentare? - upitala je voditeljka.

- Jasno je da nije bio iskren tokom druženja sa mnom. Svesno je hteo da ja ulazim u rasprave sa Aneli. On je jedan miš, rijaliti igrač. Prvi me je uvredio, prvi me je izdao. On je za mene ravna nula. Očekivala sam da bude bezobrazan, pa da mu odgovorim, ali je pomenuo Samira - kazala je Milena.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: S.Z.