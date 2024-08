Ne štedi reči!

Pre početka sinoćnje emisije "Narod pita", ekipa portala Pink.rs porazgovarala je sa kumom internacionale Milenom Kačavendom, koju je paparaco našeg portala uhvatio juče u salonu venčanica, te smo je odmah upitali za to, a potom i za mnoge druge aktuelnosti kada je reč o "Eliti" i bivšim učesnicima.

Danas su svi portali preneli da se udaješ, naš paparaco te je uhvatio u salonu za venčanice. Da li je to istina?

- Tražila sam lažnu venčanicu, lažnog mladoženju još nemamo. Prvo tražila toaletu, na burmi biram, a kad nahvatamo mladoženju, to je to. Sigurica je to, da se ne pojavi živ potencijalni verenik pa da nemam garderobu.

Ostala si kuma nacionale, Bebica je istetovirao Teodorin lik, šta misliš o tome?

- S obzirom da se ja bavim godinama trajnom šminkom, imam mnogo znanja o tome. Zreli ljudi svesno rade tetovaže, mladi prave kiks. Kada je Bebica u pitanju, mene to nije iznenadilo, meni je jasno bilo da je on zaljubljen u Teodoru. Ja mislim da je to skroz okej, mislim da i da ne budu zajedno, mislim da se neće pokajati zbog toga. Mislim da je to skroz okej i meni potvrda onog što sam uvek mislila, a to je da on stvarno voli Teodoru. Nikada u njegove emocije nisam sumnjala, mislim da bi svaka žena volela da neki muškarac nosi zauvek tvoju sliku, to mi je totalno herojski.

Ivan Marinković je proveo dosta vremena sa Miljanom i sinom Željkom, dok je Jelena izvislila sa Rajačićem. Šta misliš o tome?

- Što se tiče Ivana Marinkovića nemam nikakvo lepo mišljenje o tome, mislim da je čovek totalni idiot, to je pokazao. Moje mišljenje pozitivno o njemu kao učesniku, džabe mu elokvencija, pokazao je da nije inteligentan, brzo se prešaltao, mislim da je to karta za osmu sezonu. Ovde se ne radi više o igrama Miljana i Ivana kao partnera ili kao fejk partnera, ovde se igraju sa detetom koje te ima oca, te ga nema. Mislim da je priča ogavna, fuj, neke stvari koje su oboje radili Željko će imati priliku da vidi na jutjubu. Miljana, nju tek neću komentarisati, oboje su mi odvratni, a što se tiče Marinkovićke nije mi žao što je izvisila. I ona mi je odvratna. Žali Bože što ne mogu da žive utroje, ona bi volela da ima dete, on se sad setio da ima dete, pa pošto se izmirio s jednim, možda će imati priliku i s prvim...Jelena je pokazala da je jedna bezmozgovićka totalna, jer da nije tako, ne bi se upustila u odnos s piratom. Drugo, jedna kobila koja se udaje u septembru, a već se zaljubuje početkom iduće godine. Oni su pričali da ulaze da bi se ona ostvarila kao majka. Videli smo kome je stalo do polnog organa za šta je mnoge žene optuživala, izblamirala se kao kanta i pokazala da je prevarant i folirant.

Jel ' misliš da postoji šansa da se Ivan i Jelena pomire?

- Sad kad bolje razmislim bilo je pitanja da li su oni u nekom fejk odnosu, ni to me ne bi čudilo, oni su klasični lovac na novac, ne bi bilo to ništa novo. Oni su svi pljuni, pa poliži. Ništa dobro nisu pokazali, ona je govorila da ona nije rijaliti igrač, smatram da jeste. Čak sam čula i da je Jelena bila u nekom odnosu sa onim "pokojnim" Munjom, onaj lažni gonič lopte beočinski. Jeftini su, jadni su.

O čemu je još Milena pričala, pogledajte u nastavku:

Autor: Snežana Zindović, Nikola Žugić