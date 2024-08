Otkrila sve za Pink.rs: Aneli dala sud o Alibabinoj vezi sa Stanijom, pa progovorila o prepiskama sa Carem: Lep je Filip muškarac... (VIDEO)

Iskrena do koske!

Naposredno pred samo gostovanje u emisiji "Narod pita", ekipa portala Pink.rs porazgovarala je sa Aneli Ahmić, drugoplasiranom superfinalistkinjom "Elite" o njenom životu, njenim odnosima, ali i o brojnim aktuelnostima.

Šta se to dešava sa Filipom Carem?

- Pa ništa se ne dešava, kontaktirao me je za tu tiktok emisiju i to je to. Samo me je pitao da li bih gostovala, ja nisam prihvatila jer samo dajem izjave za Pink, gostujem samo u Pinkovim emisijama, rekla sam mu da mi ne zameri, bio je kulturan prema meni. Filip je lep muškarac, ali mislim, ne gledam sada, ne znam, lep je muškarac. Lepo izgleda.

Pesme koje objavljuješ na instagramu, da li su to neke tajne Asminu, Janjušu, da li imaš novu simpatiju, šta se dešava?

- Ja kačim pesme koje u tom trenutku slušam i koje mi se trenutno svide, uživam u pesmama, to je ono što mene leči. Nema nikakvog značenja.

Janjuš je trenutno u porodičnom domu, da li si ispratila?

- Ne pratim to, pošalje mi podrška, videla sam da je burno živeo od kako je izašao, čovek se smirio, tako da me ne čudi ništa.

Kada je prošlo neko vreme, kako gledaš na vezu Stanije i Asmina?

- Smešno mi je to, nema nikakvu perspektivu.

Slavila si rođendan u Sarajevu, kako je bilo? Videli smo da su ti neki muškarci slali cveće.

- Jesu, jesu. Uroš je sve ispričao...Bilo je lepo, bili su tu moji prijatelji, upoznali smo neko društvo, nema ništa novo na mom ljubavnom planu i to je to.

Na kakva pitanja je Aneli još odgovarala, saznajte u video-prilogu u nastavku:

Autor: Andrea Nikolić, Nikola Žugić