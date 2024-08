Šok uključenje: Bivša zadrugarka se oglasila, pa pružila veliku podršku Matoroj, evo o kome je reč! (VIDEO)

Iznenadila sve!

U toku je emisija 'Narod Pita'. Večerašnji voditelj Darko Tanasijević ugostio je Jovanu Tomić Matoru, Danijela Dujkovića Munjeza i Stefani Grujić.

Matora, šta kažeš na to što Anita nije upoznala Anđelovu majku? -pitao je Darko.

Pa verujem da hoće, čim nije bila dobra za moju kuću, za njegovu će sigurno. Možda nije htela da kaže novinarima da su se videli. Veruj mi Darko da me ne zanima, njegova majka dobro kuva, ja je poznajem. Žena možda nije trenutno u gradu pa se zbog toga nisu upoznale, njihova stvar i njihova veza -rekla je Matora.

Pevačica Ivana Šašić se uključila u program, te podržala Matoru:

Matorić, zbog tebe me napljuvaše da je to strašno. Nakon onog upaljača na žurci što sam ti ostavila sam popljuvana najstrašnija. Niko nije savršen i svako ima pravo da kaže ono što misli. Sve bih ja vas poslala na Farmu da vidite kako je tamo, mnogo je drugačiji format, mi tamo koliko god da smo se svađali sve smo delili na ravne časti i mnogo je bilo drugačije. Jedva čekam septembar i Farmu, to će biti do sad neviđeno -rekla je Ivana.

Autor: Nemanja Šolaja