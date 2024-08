Bez dlake na jeziku!

Ekipa portala Pink.rs porazgovarala je sa Danijelom Dujkovićem Munjezom pre gostovanja u emisiji "Narod pita" o njegovoj večeri sa Teodorom Delić i celokupnom skandalu koji je izbio zbog toga.

Proteklih dana bruji javnost o tvojoj večeri sa Teodorom Delić, a kada si se uključio u program kada je ona gostovala rekao si: "Bolje da ja ne razvežem jezik", šta to kriješ?

- Teodora ništa loše nije radila, video sam da ljudi zarad ne znam ni ja čega, lažu. Ja stojim pri tome da mi je to rekla pred vratima, ali je nešto rekla kao: "Hvala Bogu da smo se odvojili", u fazonu kao da su stalno zajedno. Neću ništa otkrivati dok ne budem imao 100 odsto tačne informacije, znam nešto površno, ali i dalje neću ništa da pričam...Mića je postavio malo drugačije pitanje, drugačijeg konteksta, kao da je osudio zašto je to rekla, pa se malo uplašilo. Da je pitao iz mog konteksta, rekla bi da je to zbog toga da daju jedno drugom oduška...Bilo je prelepo tu noć, najmanje smo pričali o rijalitiju, niti smo bili prisni niti išta. Ona sama sebi može da uništi vezu, jer ako nema u toj vezi poverenja, onda ne treba da budu zajedno.

Mnogi su tebe osudili kao da si smisleno uradio to da pozoveš i nju i Bebicu kada si saznao da on gosuje.

- Nije istina to, mi smo se i par dana ranije čuli, pa nismo mogli da uklopimo dan. Tako se izdešavalo, taj dan nisam znao da on gostuje, iskočilo mi je oko pet, šest da je on gost. Čak ju je Bebica i dovezao. Druga bi stvar bila da sam otišao tajno i sam sa njom, a ovako je Bebica dovezao ispred vrata.

Zoveš ih na večeru zajedno kao da ste neki prijatelji, a kažeš da ne bi svom prijatelju poželeo takvu vezu.

- Ja i dalje stojim pri tome, ja sam to govorio i unutra, nema veze što se mi družimo. Nikada to ne bih nikome poželeo, toliko je bilo nerazjašnjenih stvari, sada napolju ne znam, unutra mi se nije svidelo, nisu mi se svidele neke stvari.

Zbog čega misliš da je Bebica nju upozorio pred večeru sa tobom?

- Video sam njegovu izjavu, sigurno je nije upozorio, on da je sumnjao on nju ne bi ni pustio, nego kada je posle ispalo kako ne treba, on je nju kao upozorio. Nikada prema njoj nisam imao neke namere, zezali smo se unutra, pili kafu, unutra nikada nije posumnjao niti je imao na šta da sumnja. To je njihovo, ja se s njima ne svađam.

Da li znaš da li je Teodora prijavila Bebici da je otišla dalje?

- Teodora ovde da opšti sa nekim, Bebica bi rekao da to nije istina. Ja ga ne osuđujem, ja sam tako bio zaljubljen u Stefani. Znaš šta je tu problem? Dolazi do problema zbog glupih stvari i glupih izjava njenih koje joj ne bi donele problem u vezu. Međutim, ona se zaplete, ne zna da se izvuče, onda na kraju kad se ispostavi da laže Bebica kaže: "Znao sam to", ne nije znao to.

U kakvom si odnosu sa Jelenom?

- Okej smo, video sam da se nešto iznervirala. Malo ih tera rijaliti na jako, valjda ne mogu da se naviknu da su napolju, sve neke teorije zavere...Juče sam se ujutru čuo sa njom, ja joj kažem da oladi, ja ih razumem da ne veruju nikome...

O čemu je još govorio, pogledajte u nastavku:

Autor: Nevena Panić, Nikola Žugić