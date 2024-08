Davao si mu instrukcije kako da me ponizi: Matora uverena da joj je Đedović radio iza leđa, on je optužio da je Ša lažna prijateljica! (VIDEO)

Primirje nije dugo potrajalo!

Jovana Tomić Matora zaratila je sa Markom Đedovićem u emisiji ''Narod pita'', te je istakla da joj je radio iza leđa sa Anđelom Rankovićem.

- Što tebe brine odnos i Anite i Anđela? - upitao je Đedović.

- Ako si se brinuo za mene da me Anita ne povredi, što se onda sada ne brineš za Anđela? Ne razumem. Da sam znala da mi pričaš iza leđa, ne bih pričala s tobom u rijalitiju. Ti si bio meni bio bitan, ali si uradio neke stvari koje si meni uradio. Tebi niko od učesnika nije želeo ništa da ti kaže, a neki od njih dele moje mišljenje. Niko nije hteo da ti se zamera, pa su meni sve i svašta zamerali - kazala je Matora.

- Praviš ponovo od sebe žrvu - dodao je Đedović.

- Ti si davao Anđelu instukcije kako da me ponizi - kazala je Matora.

- Ti si bila kuma na venčanju Mione i Stanislava, a družiš se sa Ša. Kakva si ti to drugarica? - kazao je Đedović.

- Ša je jedini znao da su Sanja i Anđelo imali nešto i prikrivao je, kakav je onda on? - upitala je Matora.

- To znači da si onda Stanislavu bila kuma, kako bi se osvetila Ša? - kazao je Đedović

- Ne, to nije tačno. Ša i ja smo bili na venčanju tom sve vreme zajedno. On se družio sa Anitom i Anđelom sve vreme, to je činjenica. Marko, volela sam te istinski, ali s ispao najveći go*nar, to je tako - kazala je Matora.

- Ti si kao mene navodno volela? Nemoj da mi pričaš te gluposti sad, molim te - dodao je Đedović.

- Ja sam neke stvari vrlo jasno govorila. Ti si taj koji nije ispao fer prema meni. Ja sam u više navrata rekla da tvoje ponašanje nije ispravno - kazala je Matora.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: S.Z.