Stavio sve karte na sto: Đedović negira da je Matoru zanemario zbog Anite i Anđela, ona promenila sve boje, pa razvezala jezik! (VIDEO)

Bukti rat bivših prijatelja!

Marko Đedović je u emisiji ''Narod pita'' otkrio gledatelji kako gleda na njegov sukob sa Jovanom Tomić Matorom.

- Dobar dan, Jelena iz Lučana kraj telefona. Matora, sve što ode od tebe, šutni da ode što dalje. Ne bih da se sad loše izražavam, ali ne mogu da verujem da gledaoci tebe kritijuju. Šta si ti loše uradila, pa ljudima smetaš? Ne mislim da si ti loša osoba. Osoba si koja ima dušu, ljudina, prava. Dok se jedna vrata ne zatvore, druga ti se neće otvoriti. Veliki pozdrav za Marka i Milenu. Sluđala sam raspravu Đedovića i Matore, nije mi jedno jasno. Kako se to prijateljstvo prodaje, kako do toga dolazi? Nije mi jasno, da li je Anita, ili bilo ko, vredan vašeg prijateljstva dugog deset godina. Kako to da se odrekneš toga, Marko? - kazala je gledateljka.

- Nisam se ja nje orekao, nego ona mene. Nisam se mešao u odnos Anite, Aniđela i Matore. Nisam pričao sa njima o njoj, ni sa njom o njima - kazao je Đedović.

- Istina je da si bio više sa njima nego sa njom - dodala je gledateljka.

- Ne, ja sam se sa njima družio, ali je Matoroj počelo da smeta jer sam dobar sa njima, pa je onda i došlo do toga da se ja sa njom posvađam - kazao je Đedović.

- Ne mogu samo da veruejem da neke stvari od osobe poptu Anite Đedović nije video. Ona da je srećna, sedela bi sad sa svojim dečkom i grlila se, a ne mislila o meni. Marko je večeras Anđela i nju stavio na prvo mesto - kazala je Matora.

- Matora, sad se vidi da si ti jako povređena, po svemu tome što si izrekla, jasno je - istakla je Milena.

Nakon telefonskog uključenja, voditelj Darko Tanasijević pročitao je pitanja korisnika sa društvene mreže ''X''.

- Kakav je osećaj izgubiti iskrenog prijatelja kao što je Marko? - glasilo je pitanje.

- Nije iskren prijatelj - istakla je Matora.

- Svaki pit kad Anđelo i Anita raskinu, Mića i ti ste ih mirili, što sada ne odvedeš devojku da upozna njegovu majku? - glasilo je pitanje.

- Šta sam ja da radim to?! - kazao je Đedović.

- Matora, napisao mi je Munjez za tebe:'' smeće jedno koje misli da je žrtva'' - kazao je voditelj.

- Neka piše. Ja sam tokom pauze pričala sa Stefani, njemu to smeta očigledno - kazala je Matora.

Autor: S.Z.