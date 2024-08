Britanski muzičar Ed Širan priredio je sinoć audio-vizuelni spektakl od preko dva časa za par desetina hiljada posetilaca na prostoru beogradskog Ušća, a među brojnom publikom našao se i direktor i vlasnik Pink Media Group Željko Mitrović.

Mitrović važi za medijskog maga i jednog od najmoćnijih ljudi u srpskom šou biznisu, a pored svih stvari kojima se uspešno bavi, nikada nije krio da upravo muzika njegova prva, a možda i najveća ljubav.

Nakon spektakla, diretkor Pink Media Group, je podelio delić atmosfere i pokazao koliko se dobro proveo na ovom koncertu.

Ćudesna noć u Beogradu! Čaroban Ed Sheeran i magičan Beograd večeras na istom mestu na beogradskom Ušću. Izgleda da se i Ed Sheeran-u svideo Beograd isto kao što se i Beogradu svidja on, i to više od pune decenije!Welcome to Belgrade Ed! - napisao je Željko na svom Instagram profilu.

Širan je u Beograd došao u sklopu velike svetske turneje "+–=÷ד, a gošća koncerta mu je u jednom trenutku bila i violinistkinja Ališa Enstrom.

Možda su se neki iznenadili što je Željko Mitrović prisustvovao ovakvom dešavanje, ali oni koji prate njegov rad, već su dobro upoznati sa tim koliki je poznavalac dobre muzike i koliko mu je ona u krvi.

Podsetimo, Mitrović je svojevremeno prihvatio nesvakidašnju opkladu i izazov od muzičke zajednice Srbije, te zaintrigirao publiku u Srbiji, ali i šire.

Njegov bend "The Monks" , sastavljen od vrsnih muzičara na čelu sa Željkom - snimio, komponovao i producirao 30 pesama za 30 nedelja, a svaka pesma imala je i svoj video.

Ova fuzija fank-roka, džezi fanka i popa nikoga nije ostavila ravnodušnim, te se njegov status kao vrhunskog muzičara samo utemeljio.

Kako njegov kreativan duh nije navikao da miruje, odlučio se da svoju ljubav prema muzici kruniše otvaranjem Teatra Odeon.

Ovo digitalno pozorište specijalizovano za mjuzikle, pretenduje da bude najprestižnija kuća kulture, a njegov prvenac ''Lucifer'' biće predstava koja će otvoriti ovaj teatar, velelepno pozorište specijalizovano za mjuzikle.

Mitrović je nedavno podelio i delić onoga što se dešava "iza scene", te nagovestio da su u toku poslednje pripreme za jedan pravi spektakl koji nas očekuje 13. septembra kada će vrata ovog zdanja konačno biti otvorena.

Jedno je sigurno, septembar je mesec u kome možemo očekivati brojna iznenađenja, a spektakl koji se najvaljuje na sceni tetra Odeon, pomeriće sve granice.

