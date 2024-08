Haos ne prestaje ni posle Elite: Uroš brutalno odgovorio na Majine provokacije, karambol u najavi!

Stanić surovo odgovorio na prozivke Marinkovićeve zbog njegovog druženja sa Aneli!

Uroš Stanić i Maja Marinković žestoko su ratovali tokom boravka u najgledanijem rijalitiju u reginu "Elita". Međutim, izgleda da haos nije prestao ni tokom leta. Maja je putem uživo prenosa na mreži TikTok Urošu poslala poruku da se mane lošeg društva, aludirajući na Aneli Ahmić.

Da biste videli ovaj video molimo vas omogucite JavaScript, ili još bolje predjite na novi pretraživač kojipodržava HTML5 video

Stanić se oglasio za naš portal kako bi odgovorio na provokacije koje je dobio od Maje.

- Vidim da me Maja naziva i dalje pelikanom, ona će uvek ostati cvekla i kopija Ane Korać, da druge njene nadimke ne pominjem. Vidim da joj smeta moje druženje sa Aneli, u loše drustvo su upadale njene drugarice koje su se družile sa njom, pa im je skidala muževe i uništavala živote. Samo me zanima otkud Stanislav na TikToku? Ipak je on biznismen pun para, dosadna im veza, pa ajde malo na TikToku po meni... Iskreno Majo, ne znam šta još radiš sa Stanislavom, Desingerica i Nući se ne snimaju za TikTok? Nešto Budva nije gorela ovog leta, a po svemu sudeći ne gori ni TikTok.. Da li si ti to otišla u penziju? - poručio je Uroš Stanić za Pink.rs.

Autor: Andrea Nikolić