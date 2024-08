Miona i Ša otvorili karte za Pink.rs! Progovorili o odnosu sa porodicama, reper žestoko potkačio Stanislava: On je monoton, sve radi šablonski!

Jedan od ljubavnih parova koji je svojim turbulentnim odnosom obeležio rijaliti 'Elita', jesu Miona Jovanović i Nenad Aleksić Ša. Naime mnogi su im predviđali kraj, kao i njeno pomirenje sa Stanislavom Krofakom, do čega ipak nije došlo.

Njih dvoje su ipak zajedno pod ruku izašli iz 'Elite', te je ona čak i zaratila sa svojom porodicom i stala uz repera. Miona Jovanović i Nenad Aleksić Ša sada su se oglasili za Pink.rs i otkrili kakav im je odnos van Bele kuće, takođe otkrili su u kakvom su odnosu sa porodicama, ali su dali svoj sud o Maji Marinković i Stanislavu Krofaku.

- Što se toga tiče našeg odnosa svi su nekako i navijali da se razdvojimo i sa osmehom govorili da ćemo se razdvojiti po samom izlasku iz Elite, da ću biti ostavljen na toj čuvenoj rampi, ali smo ih demantovali naravno. Trebalo je da im bude jasno još dok smo bili unutra da do raskida neće doći kao što se ni unutra nijednom to nije desilo. Trenutno baš uživamo da budem iskren. Gledamo što više da odmaramo, sređujemo stan, imamo i dosta obaveza, gledamo da sve pozavršavamo, pa krajem meseca na neki pravi odmor da odemo. Funkcionišemo stvarno super, u svemu se slažemo iako će hejteri reći laž, ali je to živa istina.

Miona i Ša su nam otkrili na čemu vredno rade nakon izlaska iz rijalitija, kao i svoje planove za budućnost.

- Planovi su naravno vezani za muziku, snimamo duet i uskoro i izbacujemo tu prvu pesmu pa idemo dalje.

O Mioninoj porodici se mesecima unazad pričalo, bile su mnogobojne spekulacije na temu da li će oni prihvatiti Ša kao Mioninin izbor, ali su oni na superfinalnoj noći stali na put svakoj priči i jasno dali svima do znanja da njenu vezu sa reperom nikada neće podržati. Dok po rečima od Ša možemo zaključiti da je ipak došlo do bolje komunikacije između njih.

- Što se naših porodica tiče, svi smo u sasvim smo korektnim odnosima.

Za sam kraj Ša je otkrio da li su on i Miona shvatili kao provokaciju odlazak Maje Marinković i Stanislava Krofaka u Selce na more, budući da je dobro poznato da je borac vodio upravo Mionu Jovanović tamo na letovanje.

- To nema veze sa provokacijom. On je monoton što se tiče izbora destinacija, sve radi šablonski, ali neka uživaju svakako.

Autor: Nevena Panić