Učesnik Elite usred jezive oluje: Vetar nosi sve pred sobom, more divlja kao ludo! Podelio strašne kadrove

Samir Ramović podelio snimak jezive oluje koja je pogodila Crnu Goru!

Učesnik "Elite" Samir Ramović na svom profilu na društvenoj mreži Instagram podelio je snimak strašne oluje koja je pogodila Crnu Goru. On je izašao i snimio nemirno more, jake talase i vetar koji je lomio grane, a prizor je bio zastrašujuć.

Podsećanja radi, Samir je nedavno otkrio da mu je potreban donor bubrega, zbog infekcije koja mu je dijagnostikovana.

- U pitanju je insufijencija bubrega u poodmakloj fazi. Trenutno mi oba bubrega, kako kažu doktori, rade sa svega deset odsto kapaciteta - počinje priču Ramović.

- Čovek kad krene na dijalizu, menja mu se način života sto odsto, svakog drugog dana je u bolnici od četiri do šest sati. Već sada mi preti opasnost od oštećenja drugih organa, kao što je, recimo, koštana srž, kosti, problemi sa želucem... Od lekara sam dobio 5-6 lekova koje pijem svakodnevno, da bih sačuvao te druge organe. Parametri pokazuju da ide ka tome, da postoji mogućnost da se to negativno organizuje na druge organe. Preporučena mi je transplatacija bubrega, što pre, da ne bude kasno, dok ne dođe do trajnog oštećenja drugih organa. Ako dođe do toga, onda nema transplatacije, već je čovek na dijalizi do kraja života, dolazi do određenih komplikacija i lošeg ishoda.

Autor: Andrea Nikolić