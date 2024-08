Ja sam bio odličan: Janjuš tvrdi da on nije razlog Anelinog odlaska na kiretažu, Uroš ga urniše komentarima! (VIDEO)

Tvrdi da nije on kriv!

Večeras je još jedno izdanje emisije 'Narod pita', a voditeljka Ana Radulović ugostila je Uroša Stanića, Marka Janjuševića Janjuša i Jovanu Cvijanović. Janjuš je progovorio o trudnoći sa Aneli Ahmić, te je otkrio razlog svog burnog ponašanja.

- Janjuše zašto si bacio privezak koji si imao sa Aneli na superfinalnoj noći? - upitala je Ana.

- To smo dobili od podrške - rekao je Janjuš.

- Mnogi komentarišu da nisi želeo dete sa njom i da si se ponašao prema njoj loše da bi ona abortirala? - upitala je Ana-

- Ja sam bio odličan - rekao je Janjuš.

- On je sad ironičan, on čovek nije ispratio nju ni na kiretažu - rekao je Uroš.

- Da li si za nju mislio isto to pre nego što je zatrudnela? - upitala je Ana.

- Ne sećam se stvarno - rekao je Janjuš.

- Zamisli navedeš ženu na kiretažu i posle joj komentariše plasman - rekao je Uroš.

- Zašto je on želeo kiretažu? - upitala je Ana.

- Zato što on nije to želeo, on je nasrtao na nju trudnu. Umesto da kaže da mu je krivo i da se kaje, on se pravi lud - rekao je Uroš.

- Kada ćeš ti srećo da zatrudniš? - upitao je Janjuš.

- Kada ja budem hteo - rekao je Uroš.

- Ja da sam bila na njenom mestu ja bih ga odvela i rekla daću sve od sebe promeniću se. Kod mene ne bi postojala mogućnost da li ću roditi to dete ili ne - rekla je Jovana-

- Ona pravda Janjuša, a ja pričam istinu. Kako se on ponašao prema Aneli? - upitao je Uroš.

- A kako se ona ponašala prema Janjušu? - upitala je Jovana.

- Predivno - rekao je Uroš.

- Da li si pričao sa Enom o tužbi? - upitala je Ana.

- Ne, ne zanima me - rekao je Janjuš.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.P.