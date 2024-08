Stefan Karić ulazi u Elitu! Željko Mitrović zvanično obelodanio identitet novog učesnika, pa otkrio NOVITETE - evo šta vas očekuje od septembra!

Stefan Karić novi je učesnik rijalitija "Elita", zvanično je obelodanio Željko Mitrović!

Vlasnik i direktor Pink Media Group Željko Mitrović danas je potpisao još jedan u nizu ugovora o učešću u rijalitiju, i to sa Stefanom Karićem, koji je do sada učestvovao u dve sezone "Zadruge".

- Tačno 50. ugovor i 50. potpisnik za učestvovanje u jednom od najznačajnijih formata u ovoj sezoni koja će po svemu biti spektakularna. Ovog septembra slavimo 30 godina od nastanka, imažemo 30 događaja za 30 dana povodom 30 godina Pinka. Najznačajniji projekat je "Elita", ima malih izmena u strukturi onih koji će biti učesnici - rekao je Mitrović i dodao:

- Mislim da smo jedini u svetu koji smo u jednoj sezoni implementirali dva različita rijalitija na dve različite televizije, i to na način da će biti smaknuti u terminu emitovanja, tako da gledaoci neće morati da se opredeljuju. Gledaoci koji vole rijaliti moći će da gledaju dva programa u različitim vremenima. Srednjevekovna "Farma" koja će se emitovati na Narodnoj TV imaće ustrojenje koje će izgledati tako da se učesnici bude u 6 ujutro, u 10 uveče idu na spavanje, što znači da će centralni prajm tajm period biti od 7 do 10 uveče, a u Eliti znate da tek od 10 uveče se stvar razigrava i traje do 6. Ta smaknutost će omogućiti svim gledaocima da gledaju i jedan i drugi. Očekujemo da to bude potpuno sinhronizovano, nešto što će doneti gledaoce i jednoj i drugoj televiziji, ali bitnija je interakcija između dva rijalitija. One najgore, koji su u Eliti pred ispadanjem, imaće mogućnost da se vrate tako što će morati u drugom rijalitiju, u koji se automatski prebacuju, da ostvare neki dobar rezultat. Ako u Farmi budu izrazito dobri, stiču pravo da se možda vrate u Elitu. Igramo igru, igramo rijaliti između dva rijalitija. To je samo jedna od stvari koje smo spremili za novu sezonu, očekujem da će po svim svojim aspektima biti spektakularna - poručio je on.

- Po treći put ulazim u rijaliti, očekujem nešto što do sada nisam tamo doživeo - rekao je Karić, na šta je Mitrović dodao:

- Tebi je lako, tebe cice vole! Nekada si bio nervozan, sada si to popravio, sredio - prokomentarisao je Mitrović, na šta je Karić zaključio:

- Sada sam sazreo! Gledajte, biće ozbiljan šou!

