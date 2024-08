Haos zbog razvoda: Pink.rs u posedu prepiski Ivana i Jelene, Marinković izgoreo zbog ove poruke! (FOTO)

Jelena kontaktirala Ivana zbog sporazumnog razvoda braka, nastao haos oko potpisivanja papira!

Jelena Marinković Ilić juče je posetila zgradu televizije Pink, kako bi ostavila papire za razvod, jer Ivan Marinković večeras gostuje u emisiji "Narod pita".

Kako je Ivan nakon toga rekao putem društvene mreže Instagram da on nije odbio da potpiše razvod, Jelena ga je optužila da laže i priložila na njihove prepiske.

Ona ga je obavestila da treba da potpiše papire za sporazumni razvod, ali je Marinković prvo želeo da je odjavi sa svoje adrese, na koju je i dalje prijavljena.

- Rekao mi je advokat da treba da mi dostaviš dokaz da si rešila sa izvršiteljem i da se prijaviš na drugu adresu, ako nemaš gde onda ću te ja odjaviti - glasila je njegova poruka.

- Ti nećeš da potpišeš zbpg adrese? Praviš probleme ovo je sporazumni razvod. Ok odjavi, sutra moraš da potpišeš - dodala je Jelena.

- To moram, ne moram ništa... Šta znači moram? Dovoljno je da si rekla da potpišem, a ne moram - poručo je Marinković, na šta je Jelena zaključila da on ne želi da se razvede, ali je Ivan to demantovao u narednoj poruci.

Ivan je takođe i prozvao Jelenu zbog komentara koji joj je Marko Đedović ostavio ispod slike na društvenoj mreži Instagram.

