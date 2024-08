Ne moram ja ništa: Ivan otkrio da ga je Jelena primoravala da potpiše razvod, evo šta ga je iznerviralo (VIDEO)

Marinković dao svoj sud o lažnom prijateljstvu Lakića i Lejdi!

U toku je emisija 'Narod Pita'. Večerašnja voditeljka Ana Radulović ugostila je Ivana Marinkovića.

- Ivane, ljubav između tebe i Jelene se potrošila i tu nema potrebe da se bilo šta radi. Želim da te pitam da li prijateljstvo ima cenu? -rekla je gledateljka.

- To na ime Lejdi i Lakića, nisam gledao emisiju tako da nisam obavešten -rekao je Ivan.

- On je rekao da prijateljstvo nema cenu a sinoć je sve uradio zbog ulaska u novu sezonu, ono njegovo ponašanje mi je ogavno. On je poslao jednoj novinarki Pinka polni organ to svi znaju. On je ušao u rijaliti zbog priča o Ani Ćurčić, možda si ga i ti preporučio -rekla je gledateljka.

- On nije ispao dobar prijatelj prema Lejdi, ako je došlo do zaljubljenosti u Lejdi trebao je da se skloni a ne samo da osuđuje devojku. On je imao taktiku da bi išao do kraja ali kod naroda te lažne priče ne idu tako da je završio na lošijem plasmanu kao što je i zaslužio. Tu se vidi od kako su izašli da oni nemaju komunikaciju, Coka mu je naredila da odbrani porodicu. Jelena je postala jako aktivna kada su u pitanju društvene mreže, ona je meni rekla da moram da potpišem papire za razvod i da se ne pravim lud, ja sam rekao okej mrzi me da potpišem, biću u gradu. Ja sam joj rekao da ne moram ništa, taj stav da odmah potpišem je meni gluposti, ja da njoj dolazim na noge ne pada mi na pamet. Ostaje da je odjavim sa adrese pa neka leprša gde god hoće -rekao je Ivan.

Autor: Nemanja Šolaja