Malo si se ispromovisao: Teodora pokušala da ponizi Gačića, Miljana umešala prste, pa se obratila Delićevoj i osolila po Bebici! (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

Upravo je počela emisija ''Narod pita''. Večerašnji gosti voditeljke Ane Radulović su Miljana Kulić, Nemanja Gačić i Teodora Delić.

- Jako mi je drago jer sam večeras ovde. Iskreno, presrećna sam - kazala je Miljana.

- S Miljanom sam se lepo pozdravila. Nadam se da će ostatak večeri u miru proći - kazala je Teodora.

- Ja se nisam pozdravio sa Teodorom. Nema potrebe - rekao je Gačić.

- Malo si se ispromovisao. Seo je pored Miljane, samo da bi bio un kadru - dodala je Teodora.

- Teodora, on se promovisao u rijalitiju dovoljno - istakla je Miljana.

- Miljana, kako se tebi čini Bebicina tetovaža? - upitala je voditeljka.

- On se nije pojavio na suđenju, imao je neke obaveze, kako je rekao. Što se tiče tetovaže, to je blam. Bolje bi mu bilo da se pozabavi svojim ćerkama, nego da gleda da li ću ja reagovati na to što se istetovirao - kazala je Miljana.

- On se bavi svojom decom, ja sam se u to i uverila - istakla je Teodora.

Autor: S.Z.