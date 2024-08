Na korak do ostvarenja sna: Anita Stanojlović najavila veliko iznenađenje za svoje fanove, Anđelo je odmah podržao! (FOTO)

O ovome je sanjala!

Pobednica 'Elite 7' Anita Stanojlović više puta je otkrila da bi vrednu nagradu koju je osvojila kao pobednica htela da uloži u otvaranje salona lepote. Naime ona je čak otkrila i da će se salon nalaziti u Kruševcu, ali se po svemu sudeći ipak predmoslila jer se preselila u Beograd sa svojim sinom.

Anita je na svom Instagram profilu okačila svoju sliku uz komentar 'Are you ready', a mnogi su to shvatili kao da Anita sprema neverovatno iznenađenje. Da li je Anita na korak da ostvarivanja svog sna i otvaranja svog prvog salona, ostaje nam da saznamo.

Dodatno je podgrejao sumnje njen dečko Anđelo Ranković koji je očigledno njena najveća podrška u ovim trenutcima, te je napisao 'Nisu spremni'.

Šta je to Anita spremila i kakav spektakl mogu da očekuju njeni verni fanovi, ostaje nam da ispratimo.

Autor: N.P.