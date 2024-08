Bez ustezanja: Anđelo otkrio da li strahuje od susreta sa Matorom, Milica šokirana jer je Slađa Bošković kivna na nju! (VIDEO)

Haos!

U toku emisije ''Narod pita'' Anđelo Ranković je prokomentarisao postupak Jovane Tomić Matore, koja je komentaerisala njegovu vezu sa Anitom Stanojlović ja proslavi njene kume.

- Dobro veče, pozdrav svima. Milice, jako si lepa. Anđelo, tebi ipak želim neku ženu koja će biti tvoja saputnica. Ti kažeš da si našao, ali videćemo. Darko, ja sam iz Kovina. Učila sam te da voziš bicikl kad si bio mali. Podravlja te teta Dragica - kazala je gledateljka.

- Pozdav i svako dobro. Anđelo, sigurno je stigao do tebe snimak gde Tamara na rođendanu svoje kume Tamare priča o Aniti i tebi. Kako to komentarišeš? - upitao je voditelj.

- Eto, jako lep povod i za opuštanje. Nadam se da se na narednim veseljima neće to dešavati. Bilo bi lepo da ne komentariše Anitu i mene, jer mi idemo našim putem. Ništa čudno od nje. Mnogi ne mogu bez nas, ako je lakše svima koji nas komentarišu, neka to rade. Mnogi bivši učesnici to rade - rekao je Anđelo.

- Da li se pribojavaš susreta sa Matorom, ona je rekla da bi bilo gusto da se sretnete? - upitao je voditelj.

- Da...kako da ne. Cirkus jedan - kazao je Anđelo.

- Milice, tebe je Slađa Bošković blokirala jer je Terza i ti niste pozvali na proslavu - kazao je voditelj.

- Iskreno, ne znam što je to uradila. Terza i ja smo bili bolji sa Anitom i Anđelom, a ih nismo zvali, jer se nismo preterano družili nakon rijalitija. Ne znam čemu to blokiranje. Ona je ljuta jer je Uroš Stanić pozvan. Uroš je bio uz mene stalno od momenta kad sam saznala da sam trudna - kazala je Milica.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: S.Z.