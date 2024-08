Ovo su svi čekali: Stefan Karić progovorio o odnosu sa bivšom devojkom, pa ekskluzivno otkrio da li u Elitu 8 ulazi kao SLOBODAN!

Ovo je sve zanimalo!

Voditelj emisije Premijera vikend specijala, Nemanja Vujičić razgovarao je sa starim učesnikom rijalitija 'Zadruga', ali i budućim takmičarom, Elite 8, Stefanom Karićem, koji je otkrio kako teku pripreme za novu sezonu rijalitija.

Stefan se osvrnuo i na svoj život tokom ove godine, te je progovorio i o svojoj bivšoj devojci Andrei Bogdanović sa kojom je bio neizvesno vreme, pa je sada i ekskluzivno priznao da li će doći do pomirenja sa njom ili u Elitu ipak ulazi kao slobodan.

Stefane koliko devojaka je ove godine bilo na bazenu? - upitao je Nemanja.

- Jao Nemke, uvek imaš ova skatkljiva pitanja. Ja sam pre par godina zatvorio sezonu za te poznate devojke, tako da ove sezone niko sem moje bivše devojke nije mogao da bude ovde - rekao je Stefan.

Pa zašto bivša, šta se to dogodilo?

- Pa eto desile su se neke stvari, ja nisam bio neki duži period tu i eto. Jednostavno nismo svi isti, nekome ne odgovaraju neke stvari i to je tako - rekao je Stefan.

Da li ti je žao što je bivša? - upitao je Nemanja.

- Pa jeste iskreno, ali eto možda kad izađem, pa se možda i pomirimo - rekao je Stefan.

Da li u Elitu 8 ulaziš kao zauzet ili slobodan? - upitao je Nemanja.

- Kao slobodan, gledaću da budem kao u Zadruzi 5 onako žustar, ima novih priča, neke priče će se i nastaviti. S jedne strane imam tremu, ali sa druge strane mi nedostaje imanje - rekao je Stefan.

Šta ako se zaljubiš u Eliti? - upitao je Nemanja.

- Pa neću da kažem da nije moguće, sve je moguće, ali ja ne bih voleo da se to desi. Voleo bih da se sve desi spontano, ako se zaljubim, šta da radim - rekao je Stefan.

Mnoge buduće učesnice su bacile oko na tebe, tvoj bazen - rekao je Nemanja.

- U proteklim sezonama se dosta devojaka lepilo za mene, ali ništa od toga nije bilo. Gledale su me kao spas neki - rekao je Stefan.

Da li ima neki bivši učesnik da ne bi voleo da ga vidiš u Eliti 8? - upitao je Nemanja.

- Pa nema, ja sam doduše u manje više sa svima u dobrim odnosima - rekao je Stefan.

Da li imaš neke taktike i da li mogu uopšte da postoje? - upitao je Nemanja

- Pa mogu, ali mene to nikada nije zanimalo. Ja sam spontan, punim baterije za sve što me čeka tamo i to je to - rekao je Stefan.

Šta kažu tvoji? Da li će im pasti teško učešće? - upitao je Nemanja.

- Pa neće im biti lako, bez obzira što mi je treće učešće, imaju neku nervozu i sve ostalo - rekao je Stefan.

Da li su ti dali neke savete za Elitu 8? - upitao je Nemanja.

- Nismo se još videli, posle idem po njih na aerodrom, ali daće mi sigurno neke dobre savete jer oni su pratili sve - rekao je Stefan.

Kakvo je ovo leto bilo za tebe, da li si se naspavao? - upitao je Nemanja.

- Pa eto kao da sam znao, bio sam dva ipo meseca na letovanju, odmorio sam se i naspavao - rekao je Stefan.

Da li se nečijeg suda plašiš? - upitao je Nemanja.

- Plašim se samog sebe samo - rekao je Stefan.

Mnogi su se iznenadili, ali mnogi će i zbog tebe gledati novu sezonu 'Elite' - rekao je Nemanja.

- Pa eto, ja sam uvek ostavljao prostora, ali to imanje mi je ostavilo lepi trag u životu. Ja nikad nisam otišao sa Pinka na druge televizije, kao što su drugi radili, ali svi se na kraju uvek vrate - rekao je Stefan.

Autor: N.P.