Napadnut Uroš Stanić: Oglasio se i otkrio detalje, hitno mu stavljena kragna, a evo kako je došlo do nemilog događaja!

Šok!

U toku današnjeg dana došlo je do napada na nekadašnjeg učesnika Elite, Uroša Stanića. On se hitno oglasio za portal Pink.rs, te je otrio kako je do toga došlo, prilikom čega je priložio i dokaze o povredama.

- Danas oko 14:50 časova sam izašao iz hotela ''Slavija'' gde trenutno boravim i otišao u prodavnicu. Kada sam čekao red kako bih platio vodu, iza mene je bio nepoznat momak, krenuo je da se krsti i da me čudno gleda. Rekao sam mu da može da se prekrsti sa obe ruke. Jesam pripadnik LGBT populacije, ali sam se pristojno obukao i ponašao. On mi se obrati rečima:''Kuda ide ovaj svet?! Pe*erčino!'' Ja sam mu reako da treba da ga bude sramota, a onda se umešala i radnica, koja mu je sugerirala da ne treba da se ponaša tako prema mušterijama. Tada me je udario svojom desnom ruku u predelu donjeg dela vrata i izašao je iz prodavnice. Platio sam vodu, izašao iz prodavnice i ugledao ga kako stoji preko puta marketa. On je tada krenuo ka meni, da me udari, a ja sa utrčao u prodavnicu. Tada mi je rekao:''Pi*ko, bežiš, ovih dana ćeš dobiti batine''. Pozvao sam policiju, koja je brzo došla i intervenisala. Ponudili su mi hitnu pomoć, ali sam ja sam došao u Urgentni centar - istakao je Stanić u svojoj izjavi.

Stanić je u obavezi da nosi kragnu zbog povrede vrata, a po svemu sudeći, on je veoma zabrinut za svoju sigurnost, s obzirom na to da nije poznavao napadača.

