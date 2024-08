Strahuje za svoj život: Uroš Stanić u teškim bolovima nakon napada! Odlučio da promeni prebivalište!

Čitava javnost ostala je šokirana nakon saznanja da je nepoznat muškarac nasrnuo na Stanića.

U toku današnjeg dana došlo je do napada na Uroša Stanića, koji se oglasio za portal Pink.rs i otkrio kako se oseća nakon što je zatražio hitnu lekarsku pomoć i obratio se nadležnim organima.

Stanić je priznao da je u stanju šoka, te je je otkrio kako se sada oseća nakon nemilog događaja.

- To se desilo oko 14:50 jako me je strah. Moram da promenimn mesto borava na nekoliko dana, dok se nasilnik ne pronađe. Vrat me jako boli, dobio sam terapiju. Osećam se jadno, jer ništa nisam uradio da me neko napadne. Policija traga za njim, nadam se da će ga uskoro pronaći. Ne smem više da šeta sam ulicom. Ono što sam čuo je da se ponašao neprikladno prema zaposlenima i ranije u prodavnici gde se desio incident. Moja majka se jako potresla, loše je. Ne mogu da je smirim. Ona će doći kod moje drugarice, gde ću boraviti kako bi me videla.

Autor: S.Z.