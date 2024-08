Mnogo sam ga volela: Kačavenda priznala da je bivšem suprugu posvetila tetovažu, pa otkrila da li bi je uklonila! (VIDEO)

Nikad lepše nije izgledao!

U toku je novo izdanje emisije ''Narod pita'', a večerašnji gosti u studiju su Milena Kačavenda, Miljana Kulić i Borislav Terzić Terza.

- Terza, kako ti je delovao odnos Bebice i Teodore - pitala je voditeljka.

- Milica se čuje s njima, super su mi. Idu jedno uz drugo, Bebica je malo i smršao. Lepo je to za tetovažu, ali ne znam da li bih ja to uradio. Možda ako bi mi Milica bila žena, pa u nekom momentu. Šta ako raskinu? Pre bih istetovirao porodicu ili decu - rekao je Terza.

- Bila sam sigurna u Bebičinu ljubav, mene tetovaža nije iznenadila. Ne bih to lično radila, treba dobro odlučiti o tome. Teodora mu je definitivno obeležila jedan deo života, on blista i deluje mi baš zadovoljno. Mislim da se nikad neće pokajati, on će se potruditi da ostanu zajedno - rekla je Kačavenda.

- Da li ti imaš tetovažu Srđana - pitala je voditeljka.

- Imam istetovirano S, ima i on moje slovo. Ne bih to izbrisala nikad, to je bilo tad baš retko. Mnogo sam ga volela i mislim da se to više nikad neće ponoviti - rekla je Milena.

Autor: Iva Stanković