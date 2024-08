Nova provokacija za Stanislava?! Maja posle raskida opet ''baulja i ćarlija'', obnovila kontakt sa Desingericom

Maja Marinković i Stanislav Krofak stavili su tačku na svoju emotivnu vezu, posle čega je bivša učesnica "Elite" ponovo stupila u kontakt s kontroverznim reperom Dragomirom Despićem Desingericom, s kojim je u više navrata povezivana.

Iako se ni Maja ni Stanislav još uvek nisu oglasili povodom priča o raskidu kako bi potvrdili ili demantovali navode medija, fanovima je jasno da im je "odzvonilo", budući da su sa Instagrama uklonili sve zajedničke fotografije, ali i zbog toga što Stanislav vreme provodi s drugovima i objavljuje citate za koje mnogi smatraju da su posvećeni Maji, dok se ona ludo provodi sa drugaricama.

Maja, stari "skandal majstor", ponovo je uspela da skrene pažnju na sebe snimivši se u provodu s drugaricama uz jednu od pesama Dragomira Despića Desingerice, sa kojim je prošlog leta bila povezivana, kada je počela da kruži priča da su ona i reper imali aferu u Budvi. Njen stori mnogi su shvatili kao provokaciju za Stanislava, a na njen novi potez nije ostao imun ni Desingerica, koji je podelio njen stori.

Podsetimo, prošlog leta kružila je priča da je reper bio neveran svojoj ženi Neveni, što je on u više navrata demantovao, kao i Maja.

- Pozdravila bih ga, on je super momak. Mi smo se upoznali preko zajedničke drugarice Tamare, nije tačno ono što su pisali. On je dečko koji je napravio bum svojom pojavom i performansom. Što se mene tiče, o njemu zaista reči hvale - izjavila je Marinkovićeva svojevremeno za Blic.

S druge strane, Desingerica je podržao Maju ove godine, tokom njenog učešća u "Eliti".

- Ona je najjača glava u "Eliti" i vreme je da Maja pobedi ove godine! To je jedina prava priča. Vreme je da Maja uzme to prvo mesto, zato što to zaslužuje. Te priče od letos demantujem ponovo. Maja i ja smo super drugari, super smo blejali, bili na nastupu Teodore Džehverović, to je sve - istakao je Desingerica za Pink.rs.

