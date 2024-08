Tajac u studiju: Gledateljka se uključila u program, pa iznela šokantne tvrdnje da je Lepi Mića prevario ženu sa njom! (VIDEO)

Šokirala sve!

Večeras je još jedno izdanje emisije 'Narod pita', voditelj Darko Tanasijević ove noći ugostiće Snežu Kušadasi, Lejdi Di i Slobu Josipovića. Gledateljka koja se uključila je tvrdila da je bila intimna sa Lepim Mićom, te i da je on prevario ženu sa njom.

- Ćao ovde Vanesa, ja sam se pre neki dan javila u emisiji. Muvala sam Lepog Miću, ali mi smo išli na ručak, on je krenuo da me pipka - rekla je Vanesa.

- Da li ste bili intimni? - upitao je Darko.

- Lepi Mića me kres*uo, bili smo u hotelu - rekla je Vanesa.

- Ja sam iskreno nepoverljiv, ja ne mogu da poverujem u ovu priču - rekao je Darko.

- Posle toga imala sam se*s sa crncem, tako da sam sa Lepim Mićom uživala u se*su - rekla je Vanesa.

- Imam pitanje za Snežu Kušadasi. Ledena da li imaš ti nekog dečka? - upitala je Vanesa.

- Nemam dečka - rekla je Sneža.

- Joj nažalost, pošto je bio moj - rekla je Vanesa.

- Meni je Mića rekao da mu pišem na Instagram, mi smo se videli i on me je kre*nuo i bilo mi je prelepo. Moram da pitam Slobu da li bi me on kre*nuo - rekla je Vanesa.

- Pa ja neću da ulazim u sukob sa Mićom, jedino ako mi Mića da dozvolu - rekao je Sloba.

Autor: N.P.