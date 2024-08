Miona brutalno uzvratila Milici nakon što ju je nazvala grobljanskom Teom Tairović, evo da li će pevati na sahrani

Pevačica Miona Jovanović uskoro će fanove iznenaditi duetskom pesmom koju je snimila sa svojim izabranikom Nenadom Aleksićem Ša, oko čega se podigla velika prašina na mrežama, a njihov novi projekat s nestrpljenjem iščekuje bivša cimerka iz "Elite" Milica Veličković.

Ona neretko na društvenim mrežama upućuje žestoke prozivke na račun Mione i Ša, naročito na njen, a pre nekoliko dana je u emisiji "Elita - Narod pita" objasnila zbog čega Jovanovićevu naziva "grobljanskom" Teom Tairović.

- Nazvala sam je tako jer mi je simpatično što hoće takvu karijeru. Prozvala sam je jednom ili dva puta. Uvek mi daje inspiraciju, gledam njene mimove. Jedva čekam pesmu, mada više spot. Mora da đuska kao Tea, mislim da će da izdominira - u svom stilu prokomentarisala je Milica, koja je dodala da Mionu ne bi angažovala da joj peva ni na jednom slavlju da joj peva, te da bi je eventualno pozvala da nastupi na nekoj od sahrana.

Miona joj nije ostala dužna.

- Ja ne bih svakako ni išla da pevam kod takvih osoba. Ne zanima me njeno mišljenje, nije ona kompetentna da priča o tome, niti mi je neki bitan faktor u životu, niti profesionalac u tom poslu da bi mogla bilo šta da mi kaže. Kao po običaju ona se kači na mene, priča o meni, komentariše, pljuje me... Ima devojka nešto protiv mene. Ja protiv nje nemam ništa, ne zanima me - rekla je Miona za Pink.rs, a njen stav deli i Ša.

- Nemam komentar, uzdam se u komentare onih koji se razumeju u muziku, koji se bave tim poslom. Oni su kompetentni da pričaju o tome, ne smatram Miličine komentare na tu temu validnim.

Duet spreman, snimaju spot

Miona i Ša prezadovoljni su zajedničkom pesmom koju će uskoro predstaviti publici.

- Snimili smo duet konačno, spot snimamo ovih dana, jedva čekam. Pesma je brza, moderniji je zvuk, čućete uskoro - rekao je Ša, a svoje impresije podelila je i Miona.

- Prezadovoljna sam za prvi put, stvarno. Bila sam pod tenzijom i frkom, ali radila sam s profesionalcima, pa mi je bilo lagano. Brzo sam se opustila i odradila baš kako treba.

- Slažemo se u poslu isto kako se slažemo u ljubavi van "Elite" (smeh). Top je sve! Prezadovoljan sam, s obzirom na to da joj je prva pesma, pokidala je u startu. Videlo se da to ume, rođena je za to, bez greške! Kao da ima iskustvo ne znam koje. Lepo smo snimili, bez stresa, bez ičega - pojasnio je Aleksić u razgovoru za naš portal.

Autor: Darko Tanasijević