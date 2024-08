Bilo je neočekivano: Janjuš progovorio o pomirenju sa Alibabom! (VIDEO)

Otkrio kako je došlo do toga!

U toku je novo izdanje emisije ''Narod pita'', a voditelj u studiju je Milan Milošević. Večerašnji gosti su Milena Kačavenda i Marko Janjušević Janjuš.

- Janjuše, šta kažeš na situaciju Mione i Ša - pitao je Milan.

- Niko nije verovao da će njih dvoje opstati i živeti zajedno, tako da neka je njima lepo - rekao je Janjuš.

- Je l' si se čuo sa Urošem Piratom - pitao je Milošević.

- Jesam, bio je na moru u Crnoj Gori - odgovorio je Janjuš.

Uključila se nova gledateljka, Almira iz Sarajeva.

- Milena, ne daj pardona nijednom muškarcu, to su primitivci - rekla je Almira.

- Janjuše, zanima me situacija sa Alibabom - rekao je Milan.

- Dopisivali smo se, pričali o onome što smo jedno drugom izgovarali. On je meni poslao poruku i to je to. Ne pričamo više. Bilo je neočekivano, ali desilo se. Mislim da to zna i Aneli - rekao je Janjuš.

- Šta ti kažeš, Kačavenda - pitao je voditelj.

- Katastrofa, ali dobro. Janjuš je pokazao da može da proguta nešto, kad hoće - kazala je Kačavenda.

- Ja spuštam loptu s kim ja hoću - rekao je Marko.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: Iva Stanković