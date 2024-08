On je nikada neće preboleti: Slađa uverena da Car preko poklona traži put do Majinog srca, Marinkovićeva razvukla osmeh od uva do uva! (VIDEO)

Neočekivan zaplet!

Slađana Lazić Poršelina dala je sud o poklonu koji je stigao za Maju Marinković u emisiji ''Narod pita''.

- Kakav utisak sad imaš? Da li misliš da je tvoja podrška poslala, ili je od fanova? - upitala je voditeljka.

- Imam podršku koja se trudi da me uvek usreći, ali mislim da se ovo neko šali. Mislim da ovo nije Car poslao, jer nismo u ljubavnom odnosu. Ne

- Mislim da je ovo Car poslao. Izgleda da je shvatio da je njegova najveća ljubav Maja Marinković. On je nikada neće preboleti - istakla je Slađa.

- Dobro veče, pozdrav svima, Duka kraj telefona. Pozdrav svima u studiju. Maja je večeras lepo raspoložena, verovatno jer je ugledala poklone koji su možda od Cara stigli. Ona je sigurna ne može da namagarči Stanislava, jer on ne želi da bude sa devojkom kao što je on. On voli život i sport, kao i svoju familiju. Ne bi on ostavio sve što ima zbog nje. Ona još uvek voli Cara, ali ni prema Janjušu nije bila ravnodušna. Maja i Car jesu jedno za drugo, treba da bude sa njim - kazala je gledateljka.

- Kad sam bila sa Stanislavom, bila sam dobra prema njemu. On i ja ne gledamo istim očima na naš odnos - rekla je Maja.

