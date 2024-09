Ograđujem se od nje jer želim da vratim svoju reputaciju: Darijan osuo drvlje i kamenje po Sneži, ne želi ni da čuje za nju više! (VIDEO)

Izbrisao je iz sećanja!

Večeras se još jedno izdanje emisije 'Narod pita', a gosti ove noći su Darijan Radomirović, Nikola Lakić, Žana Omnia i Vanja Živić. Darijan je progovorio o odnosu sa svom bratom, te je priznao da se ograđuje od Sneže kako bi povratio svoju reputaciju.

- Darijane šta misliš da li postoji šansa da se Miljana i Zola pomire? - upitala je voditeljka.

- To će zavisiti od Zole, ja njega gotivim. Miljana i ja čak nismo ni pričali pre Zolinog ulaska, tako da on meni ništa nije smetao - rekao je Darijan.

- Da li ti je smetalo što su te poredili sa njim? - upitala je voditeljka.

- Pa mene su i pre rijalitija upoređivali sa njim, a ja nisam ni znao ko je to - rekao je Darijan.

- Nisi znao ko je Darijan? - upitala je voditeljka.

- Ne, tražio sam na internetu da vidim - rekao je Darijan.

- Darijane zašto nisi pričao sa bratom? - upitala je voditeljka.

- To nije istina, nikada se nije desilo dva dana da ja ne pričam sa mojim bratom - rekao je Darijan.

- Žana odakle tebi ta informacija?- upitala je voditeljka.

- Evo ja ću da kažem, Sneža kaže da je Darijanov brat krao stvari Darijanu, ona je živela sa njima i nisu pričali šest meseci - rekla je Vanja.

- Snežana nikad nije živela sa nama, moj brat ima verenicu, ona je jedna zlobnica koja ne može da me ostavi na miru. Sneža je lažov zato su je svi odrekli - rekao je Darijan.

- Jel te sramota te veze? - upitala je voditeljka.

- Kako nije? Ubacila mi se u život i bila mi je partner, ja se ograđujem od nje jer bih da povratim reputaciju kao pre nje. Ograđujem se od nje i to je to - rekao je Darijan.

- On je isti Ivan Marinković, on je sa Snežom bio samo iz koristi i to je sve, ako se pitate kakva korist? Korist je ulazak u rijaliti - rekla je Vanja.

Autor: N.P.