Ne vuci me za jezik ljigavcu: Lejdi otkrila da joj je Lakić prilazio u Eliti na čudan način, pa mu uputila JASNU PORUKU (FOTO)

Nikola Lakić gostovao je prošle noći u emisiji Narod pita gde je u jednom momentu prokomentarisao njegovo propalo prijateljstvo sa Lejdi Di.

Naime, tokom emisije, Lakić je rekao da je ubeđen da je Lejdi bila zaljubljena u njega i da i dalje komentariše njega i njegovu suprugu Coku pa ih je čak i blokirala na Instagramu.

Lejdi se tim povodom odmah oglasila na društvenoj mreži Instagram gde je napisala i otkrila kakve namere je Lakić imao sa njom:

- Debilu nikada ne bih bila sa tobom, nikad! Zvao si me svaki put kod ponija da idemo i gledao da li nas snima kamera, prilazi mi non-stop na čudne načine, ali sam ja ta koja je imala hladan stav i nisam ti dala pristup kakav si ti možda očekivao! Ne vuci me više za jezik i ostavi me nja miru ljigavcu!! - napisala je Lejdi za Lakića.

Autor: N.Brajović