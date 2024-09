Ovo im se neće svideti: Lejdi Di prozvala Coku i Lakića da nose njene stvari, pa bez milosti dala sud o njegovim emocijama! (VIDEO)

Ne libi se da iskaže svoj stav!

Lejdi Di otkrila je voditelju Darku Tanasijeviću u emisiji ''Narod pita'' da li je blokirala suprugu bivšeg prijatelja Nikole Lakića, Coku.

- Možda sam je blokirala, ali da nisam znala da je ona. S obzirom na to kakav je on, ne bi me čudilo da je ona to uradila, a da on govori kako sam to ipak učinila ja. Darko, Lakić je u Eliti pokušavao da posvađa Slobu i mene, a on se posvađao da nama. Dobro mu stoji trenerka koju je nosio prošle nedelje, a koju sam mu ja dala. Takođe Coki želim da nosi u radosti haljine koje sam ja dala Lakiću da joj da kada je izlazio, a dizajnerke su. Njegovo ponašanje je bilo čudno prema meni. On mora da se pere zbog žene, a ja ne moram. Moje namere su bile drugarske, ali za njegove ne mogu da tvrdim - kazala je Lejdi.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: S.Z.