Lažni novinar Pink.rs ponovo dominira: Izložio elaborat o postojanju padeža po Mići, Janjuš se skinuo od muke! (VIDEO)

Smehoteka!

U toku je emisija 'Narod Pita'. Večerašnja voditeljka Ana Radulović ugostila je Marka Janjuševića Janjuša i Marka Đedovića.

U program se uključio Miško iz Beograda, te pozdravio sve prisutne:

Janjuš ima jako lep duks, baš mi se sviđa, našao sam gramatiku po Mići na internetu. Po njegovoj reč od dva slova se ne menja po padežima i postoje 4 padeža -rekao je gledalac.

Jao šlog će me strefiti, ajde ponovite vi meni te padeže ne bi li otkucalo kraj -rekao je Janjuš.

On je rekao da se svaki padež predvodi od infinitiva, on je mnogo ulepšao srpski jezik i stvarni mu se divim kako je sve to sročio -rekao je gledalac.

Mile koji ti je broj telefona? Ja tebe moram da pozovem par puta u toku dana da se nasmejem onako lepo -rekao je Janjuš.

A šta ti mene imaš da zoveš, ja bih se samo javio Lepom Mići, on je jedna velika gedora po majstorskom smislu. Ja sad ne znam da li to po Mićinim padežima odgovara da bude u infinitivu -rekao je gledalac.

Miško gledaš li tv? Evo da me vidiš sada kako izgledam -rekao je Janjuš.

Čekaj da mi se podigne sistem, a što si se skinuo Janjuše prehladićeš -rekao je gledalac.

Detaljnije pogledajte u nastavku...

Autor: Nemanja Šolaja