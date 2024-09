Za sedmi septembar zakazan je početak nove sezone megalomanskog projekta ružičaste imperije, osme sezone "Elite", što je potvrdila direktorka zabavnog programa TV Pink, Milica Mitrović. Naime, kako smo otkrili, jedna od učesnica koja će se ponovo naći u Beloj kući je Aneli Ahmić.

Ekipa portala Pink.rs danas je sa Aneli Ahmić porazgovarala na sistematskom pregledu pred ulazak u osmu sezonu "Elite", te nam je Aneli otkrila šokantne detalje o Mustafi Durdžiću i njegovom sinu, a njenom bivšem mužu, Asminu Durdžiću, Staniji Dobrojević, ali nije štedela reči ni na račun Marka Janjuševića Janjuša, svog bivšeg momka.

Aneli, kakva ćeš biti ove sezone?

- Biću jaka, jača nego ikada.

Šta ćemo ako se zaljubiš? Ako uđe neki novi Janjuš?

- Ajme meni...Ne, Janjuš novi mi ne treba u životu. Sad sam baš rekla, nadam se da se neću zaljubiti, ne planiram i nisam spreman. Ja sam prošle godine ušla i i dalje sam volela svog bivšeg supruga, pa se zaljubila u Janjuša.

Komentar na Fejsbuku Mustafe Durdžića je sve šokirao, šta imaš da kažeš?

- To je jedan stari, kako da kažem...Ne mogu da pronađem adekvatnu rečenicu, ali je to jedan monstrum, bolesnik stari isfrustrirani. Ako je otac takav, kakav može da bude sin? Dva bolesnika, dva psihijatrijska slučajeva. Zamisli ti da piše, on je deda toj devojčici, koju je jako voleo...Evo sad da imamo vremena da ti pustim snimke Mustafe i Nore. Da piše za svoju unučicu takve rečenice. Kaže: "Otac se stidi svoga deteta i žene", okej, ako se stidi mene, bolesnik, ali da se stidi svog deteta? Bolesniče stari, umesto da se stidiš svog sina koji izjavljuje to i koji vama govori da se stidi svog deteta. Ponosni su na svoga sina što se stidi svoje Nore, a znate zašto? Boli ih ovo što je Nora pričala kod Joce novinara, što je pričala ko joj je kupio narukvice. Boli, jer ovaj sad tamo mora Staniji da se pravda, pravi mu pritisak, znam ja kako idu te ženske manipulacije.

Misliš da njemu Stanija možda vrši pritisak kada je reč o parama?

- Ja znam da ga je ona nagovarala na mnoge stvari, morao je pljuvati mene, žalio se nekim ljudima da ne želi da me pljuje, ali mora zbog nje. Ma naravno da pucaju. Asmin je jedan monstrum, ali kažem, sve će to njega stići, a otac mu je najveći mogući monstrum. Ne znam za Mevlidu, ispala je Mevlida bolja od ovog ludaka Mustafe. Nije ni ona ispala gospođa, cela porodica je luda, ali bar ne piše takve statuse...Gde ćeš da ostaneš imun na ovo? Nema štednje nikoga, ni Stanije, ni Asmina, ni nikoga, sada rešetam, ne dam na Noru. O Staniji znam svašta, ali me ne zanima ona, nego ono što je izjavljivala za moje dete, da je ciganče, da smo moja sestra i ja mahaluše. Dno dna od žene. Šta reći o toj ženi koja šalje svog čoveka da napadne ženu u poslastičarnici u Rumi, gde ona živi? Zamisli ja da šaljem svog supruga da ide i da napada po pekarama ljude. Izbesnela sam jer mi se Nora uzima u usta.

Kada su komentarisali Asminovu i Stanijinu vezu, pričali su da je Stanija bila sa mnogo boljim frajerima, a ljudi se pitaju da li Alibaba drži Staniju u šaci nečim, pa onda ona mora da bude s njim?

- Vidi, tu jedno drugo drže u šaci, tu se dešavalo to sami Bog zna, oni su tu zbog medija. Ona je s njim zbog tih para koje joj šalje, tu siću. Zamisli žena živi u Majamiju toliko godina i nije sposobna bila da nađe adekvatnog muškarca, ona našla Asmina preko instagrama. Gde su auta ta, ti Poršei i sve ostalo? Nema nigde. Onda ona dođe u emisiju i kaže: "Pitajte Asmina", vadi se kao na njega, evo ja pitam Asmina, gde su mu ti auti? Isti su, lonac poklopac našao, lepo sam rekla.

Koga ne bi volela da vidiš u Eliti 8?

- Svako je dobrodošao...Janjuš me pogotovo ne zanima i što sam videla šta je radio i glasovne poruke, poruke Maji i Eni, letele su mu stvari prekjuče preko prozora kada je izašao s Jocom intervju, kada sam rekla da se čujemo, po Kotežu sam čula. Ena mu je bacala stvari. Neću da se petljam, ne zanima me to više. Mi smo se čuli i dopisivali, manipulisao je. Kada se javio u "Narod pita", tu noć mi je poslao poruku. On je Maji pisao prekjuče, to sam ja shvatila, pitala sam ga odmah kome je poslao poruku. Maja kad je bila sa Slađom u "Narod pita" on joj je poslao iz kafane pesmu.

O čemu je još govorila, pogledajte u video-prilogu u nastavku:

Autor: Nikola Žugić