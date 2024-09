Šok obrt: Odmah nakon oglašavanja Durdžića pozvali smo Aneli, ona nam dostavila snimak zbog kog će Alibaba da se trese (VIDEO)

Danas, ekipa portala Pink.rs ispratila je sistematski pregled za buduće učesnike "Elite 8", a tom prilikom smo porazgovarali sa jednom od otkrivenih učesnica - Aneli Ahmić!

Aneli Ahmić nije mogla da sakrije bes kada je reč o postupcima i rečima koje je Mustafa Durdžić, otac njenog bivšeg supruga Asmina Durdžića, javno objavio na fejsbuku na račun njene i Asminove ćerke Nore, te mu je brutalno uzvratila, što možete pročitati u linku ispod:

Ubrzo nakon toga, Durdžić nije štedeo reči, već je uz sliku njihove ćerkice Nore, uputio Aneli sledeće reči:

- Mogla si ku*vo i u rijaliti a da me nisi pljuvala, to dete bi imalo oca i imalo bi od mene sve, ali ne ti si pljuvala mene, moju porodicu, ženu koju volim i zatooo dete nema oca a ni majku jer je opet ostavljaš, jer si zeljna popularnosti i sve to ti je vaznije od deteta, jedini krivac što je mala ostavljena sama si ti ana*na. Zlo koje koristi dete za rijaliti da manipuliše narod da se sažale jadne ostavljene žene samo zato ti ovo dete služi.- Tako si koristila Noru za TikTok snimanje pa kada ugasiš kameru oćeš s detetom da se baciš sa terase, nakazo - napisao je Asmin.

Ekipa portala Pink.rs odmah je pozvala Aneli, koja nije želela više išta da izgovori, već nam je samo poslala snimak svoje ćerkice Nore, koja je pozdravila tatu, a koji možete pogledati u nastavku:

Autor: Nikola Žugić