Totalno ga raskrinkala: Lejdi upitala Lakića kome je posvetio prvu tetovažu, pa ga optužila za gej aferu! (VIDEO)

Do gole kože!

U toku je emisija 'Narod Pita'. Večerašnji gosti su Nikola Lakić, Lejdi Di i Slobodan Josipović.

U program se uključila gledateljka koja je pohvalila Lejdi:

Ćao Lejdi, mi smo se čule preko poruka akd si izašla, za mene si bila dama od početka do kraja. Ti si ušla kao tiktokerka i to si javno rekla a oni se svi snimaju na tiktoku a tebe prozivaju i kako si nemajka i sve ostalo, takođe za onu pesmu Muškarčina mislim da nisi posvetila Lakiću -rekla je gledateljka.

Oni nemaju na šta drugo da udaraju pa moraju na to, jako su nesrećni ljudi. Možda bi Lakić voleo da sam mu namenila pesmu ali nisam, on nije moj tip i uopšte nije muškarčina nego ljigavac -rekla je Lejdi.

Što se tiče Slobe ja ga obožavam, on je meni najkulturniji lik i jedan od retkih normalnih, to belo odelo ti jako lepo stoji, znam da ti je vruće ali izdržavaš. Što se tiče Lakića ne znam što jue nervozan, definitivno si najbolji muškarac Elite bio, ne znam zašto si rekao da jedna majka ne ide na tiktok a šta je Coka radila, ona je isto tako išla na lajvove. Jel može još samo par pitanja, da li je gospodin Sloba za vazelinka ili nije, to je malo degutantno pričati i nekulturno -rekla je gledateljka.

On komentariše mene i sve žive pa ajde sad malo da pričamo o njemu -rekao je Lakić.

Ja bih ga pitao kome si namenio prvu tetovažu?

Moja prva tetovaža je Never give up, kako to mogu nekome da namenim -rekao je Lakić.

Tvoja sestra je rekla da si namenio prvu tetovažu nekom muškarcu, ona sigurno zna neku istinu, verovatno je imao neku aferu sa njim, znači ovo je užas -rekla je Lejdi.

Autor: Nemanja Šolaja