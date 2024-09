Tata nije hteo da razgovara sa njom: Lakić otkrio sve o porodičnoj situaciji Lejdi Di, ona otkrila da li je ljubavno zauzeta! (VIDEO)

Opleli!

U toku je emisija 'Narod Pita'. Večerašnji gosti su Nikola Lakić, Lejdi Di i Slobodan Josipović.

Lejdi kakav je tvoj trenutni ljubavni status? -pitala je Maša.

Ja sam slobodna što se tiče ljubavnog statusa, odlučila sam da budem u Čačku jer sam zadovoljna tiktok zaradom i pokrećem još jedan biznis. Ja sam rekla za mog bivšeg da ćemo videti kako će se dešavati nakon Elite i na kraju smo došli do zaključka da zbog razdaljine ne možemo da funkcionišemo -rekla je Lejdi

Lakić je spominjao da je tata od Lejdi njoj nešto zamerio? -pitala je Lejdi.

To je laž on je meni zamerio što sam se uopšte upustila u te odnose i trojke ali smo mi to sve rešili. Tata se nije slagao da uđem u Elitu, mislio je da neću moći da se suočim sa ljudima ali opet ja odlučujem o svom životu -rekla je Lejdi.

Ona se meni poveravala o svojim odnosima, rekla mi je da su joj zamerili ulazak u rijaliti, rekla je da ju je iskritikovao tata i vidi se da je sve uradila na svoju ruku -rekao je Lakić.

U program se uključio gledalac, pa upitao Lakića:

Ti si jedan gospodin i oženjen čovek, kako možeš da vređaš ovu damu pored sebe? Više si imao vode u ustima nego što si pričap, ova dama sedi pored tebe i ti nju celo veče napadaš i vređaš

U pravu ste, pogrešio sam, nemam šta drugo da vam kažem, vi ste bezgrešni sigurno nisam vas prepoznao -rekao je Lakić

Autor: Nemanja Šolaja