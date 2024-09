Šta li krije? Sloba odbija da iznese prepiske sa Cokom, tvrdi da bi Lakiću uništile život! (VIDEO)

Odlučio je da zašititi bivšeg prijatelja!

U toku je novo izdanje emisije ''Narod pita'', a večerašnji gosti su Nikola Lakić, Dragana Sretenović Lejdi Di i Slobodan Josipović.

- Slobo, kako ti se čini ova trojka (Uroš, Boža Džons i on) - pitala je voditeljka.

- Znamo da je Uroš na početku išao gde god i ja, imao je i neku priču sa Božom. Pokušao je da me napravi ljubomornim, a ja sam jedva dočekao da pređe na nekog drugog - rekao je Sloba.

- Slobo, kako ti je palo na pamet da kupiš Urošu poklon - pitala je voditeljka.

- To je bio rođendanski poklon, medijima je zanimljivo to da prate. Uroš je o tome govorio već, videli smo se na večeri i predao sam mu poklon - odgovorio je Sloba.

- Naravno da se piše o tome, mi smo javne ličnosti. On kao nije znao da će to biti propraćeno. Ti sve znaš, ti si tri koraka ispred. Ti si željnik svega - ubacio se Lakić.

- Rekao si da nećeš da objaviš prepiske sa Cokom, je l' to što čuvaš njegov brak - pitala je voditeljka.

- Ne, tu se nalaze i neke poruke za Lakićevo ponašanje. Ne bi bilo fer prema njoj. Ne poštuje porodicu, kad bih objavio to, on bi bio u problemu. Neka objavi on - rekao je Josipović.

- Ja se ne bavim vama, neću ja da objavim - odbrusio je Lakić.

- Na koji način te je Lejdi muvala - pitala je voditeljka.

- Neću da je skrnavim, naše drugarstvo je bilo drugarstvo. Nakon izlaska su mi svi rekli šta ti je trebala ona lopata, ja sam je branio. Govorio sam da ja to tako nisam doživljavao - rekao je Nikola.

- Dolazio je da me budi, jer mi nije poželeo laku noć, hvalio mi je izgled - rekla je Lejdi.

- Nađi te klipove onda - kazao je Lakić.

- Evo, hvala mojim ljudima. Stigli su klipovi, dokaz da ja ništa ne lažem - rekla je Dragana.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: Iva Stanković