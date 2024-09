Uroš raskrinkao Slobu: Obelodanio detalje novog sastanka, pa urnisao Nikolu Lakića! (VIDEO)

Žestoko razvezao jezik!

Voditelj Darko Tanasijević u emisiji "Narod pita" upitao je Uroša Stanića da prokomentariše njegov odnos sa Slobom Josipovićem.

- Slobu ba volim i cenim. On je moj tip, stariji. On je meni pomagao ovih dana, kad nisam imao novca. Ja ću da ostanem suzdržan što se tiče večere, kapiram Slobu. Sutra treba da se vidim sa njim. Ja njemu ništa ne zameram. Ja ne demantujem ništa, on demantuje. Ja samo priznajem da je on jako dobar čovek, da ga jako poštujem. Ja njega zovem kad god stignem i javi mi se, ne spava zbog mene. Pažljiv je, super mi je Sloba - rekao je Uroš, pa prokomentarisao Slobin sukob sa Nikolom Lakićem.

Videli smo gde se ljubi sa muškarcima i dopisuje. Sloba mu je tiha patnja, ljubomoran je i posesivan. Ja Slobu nisam unazadio, vole da gledaju Slobu i mene, zamiljivo smo. Lakić je dvoličan, menja tabore kao čarape. On je jedan odron koji želi u sledeću sezonu da uđe. Njemu fali medijska pažnja, žao mi je Coke i poručujem joj da se skloni od tog ološa - dodao je Uroš.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: Andrea Nikolić