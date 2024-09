Jako je harizmatičan: Aneli na otvaranju 'Narodne Tv' otkrila sve o druženju sa Filipom Carem, pa osula žestok rafal po Staniji i Asminu! (VIDEO)

Rađa se nova ljubav!

Popularna učesnica rijalitija, Aneli Ahmić, pojavila se na zabavi povodom otvaranja 'Narodne TV'. Ona je tom prilikom progovorila o svom druženju i flertu sa Filipom Carem, pa se osvrnula na konstantne uvrede i pretnje koje dobija od svog bivšeg supruga Asmina Durdžića.

Kako se osećaš nakon svih uvreda koje je Asmin izrekao na tvoj račun, da li si se uznemirila?

Čovek zaista nije normalan, ne mogu da verujem da jedan otac može tako nešto da objavljuje o svom detetu. Ima ljudi koji su slični njemu i koji ostavljaju svoju decu, ne vode računa o njima i meni je to za svaku osudu, tako da nemam šta da pričam o njemu, sve dovoljno sam govori o samom sebi.

Da li misliš da Stanija ima bilo kakav uticaj na njega da to sve radi?

Ona ima dosta uticaja na to, sad se on kao vadi da ga je ona sprečavala da me blati, ali znam da je ona to dosta radila , šta reći o tom odronu, maksimalno ću pokušati da smanjim kontakt sa njima, sve mi govori da je on pod nekim uticajem jer je ranije bio dobar otac a sad se totalno promenio.

Sinoć su Uroš i Maja gostovali u 'Narod Pita' gde te je Maja onako često spominjala, za to vreme si ti bila na lajvu sa Filipom Carem, šta se dešava tu?

Pa ništa, mi samo lajvamo i družimo se, popričamo po koji. On je stvarno simpatičan dečko, volim da se družim sa njim, jako je harizmatičan. Nije on muškarac sa kojim bih imala neku vezu jer znam kako se ponaša prema devojkama, tako da mi jedino druženje odgovara.

Autor: Nemanja Šolaja