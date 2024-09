Izbacila ih iz takta: Gledateljka ušla u konflikt sa Žanom i Mićom, oni joj uzvratili bez pardona! (VIDEO)

Bez ustezanja!

U toku emisije ''Narod pita'' usledili je uključenje naredne gledateljke, koja je ušla u sukob sa Žanom Omniom.

- Dobro veče, pozdrav svima. Ne znam kakava konstatacija može da uvredi goste da budu brutalni i vređaju gledaoce. Pozdravljam Milicu, ona je jedna urbana, gradska devojka. Milice, jesi elokventna, dikcija ti je dobra i to mi se sviđa. Žao mi je što nismo imali priliku da pratimo suočavanje Marinkovića i Đedovića. Kakvo je tvoje mišljenje o Ivanu, Matoroj i Bojani? - kazala je gledateljka.

- Nekad sam bila saglasna sa njihovim mišljenje, a nekad ne. Ne mogu da kažem da sam sve razumela što rade. Bojana mi je draga, kao i Matora. Nisam preterano bliska sa njima, ali smo dobri. Ne dopada mi se kad ljudi aludiraju da je Ivan lečeni alkoholičar - istakla je Milica.

- Tačno tako. Ivan nije vređao prvi - kazala je gledateljka.

- Gospođo, pta ste vidi gledali? On je vređao sve i svakoga. Maloletnu decu je uzimao u usta, davao sebi za pravo da se time služi. On nije izlečeni alkoholičar, jer pije svakodnevno. Vređa istorisjske ličnosti, kakva je to veličina? - istakla je Žana.

- Ne razumem da nas ovde kudite, a hvalite ljude koji su izgovarali najveće psovke. Gospođo, takvi kao vi Beograd stvarali nisu. Siguran sam da nikakve veze nemate s Beogradom - kazao je Mića.

