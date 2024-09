Ostalo je još samo par sati do spektakularno velikog otvaranja "Elite 8". Početak osme sezone najgledanijeg rijalitija u regionu zakazan je za 21 čas uživo na televiziji Pink. Voditeljka Dušica Jakovljević je za portal Pink.rs otvorila dušu i priznala kako se oseća svega par sati pred otvaranje nove sezone rijalitija koji će bez sumnje oboriti sve rekorde.

Dušica je istakla da jedva čeka da stane na scenu i zasija pred milionima gledalaca, a potom i priznala da li očekuje mnogobrojna iznenađenja, ali i kakav će odnos imati sa učesnicima.

Kako se osećaš pred početak Elite 8, ostalo je svega par sati do otvaranja najspektakularnije szone rijalitija?

- Ja se uvek trudim ne razmišljam o tome koliko je još ostalo, čak sam poslednjih dana bila poprilično mirna. Trudim se da što manje znam da bih se i sama iznenadila i tu emociju prenesem na gledaoce. Oseća se pozitivna tenzija u vazduhu, ali ja sam toliko fokusirana da jedva čekam da se našminkam u potpunosti, obučem haljinu i da mi kažu kreni u studio. Tada kreće Dušica Jakovljević, iako ne volim da pričam o sebi u trećem licu, ali čini mi se da kada stanem na veliku scenu, tada postanem svesna velike odgovornosti koju imam jer sam ja trešnjica na torti koju pravi jako mnogo ljudi. Počev od produkcije, do kolega koji rade iza kamere i nameštaju mi bubicu ili mikrofon. Kao kada gledate u dokumentarnim filmovima o nekim velikim muzičkim zvezdama kako prolaze kroz hodnik i staju na scenu ispred sto hiljada ljudi, e pa ja stajem na scenu ispred par miliona ljudi. Taj osećaj koji ljudi imaju dok gledaju, taj osećaj ja imam kada stanem na scenu.

Kakva očekivanja imaš od sezone koja obećava da će oboriti sve rekorde i pomeriti granice?

- Ja očekivanja nemam zato što znam da ćemo oboriti sve rekorde gledanosti ponovo, da ćemo ponovo pobediti nas same i ako se po jutru dan poznaje čini mi se, a i sa ovim iskustvom svega što se desilo, sa ovim malim rijalitijem koji sam ja napravila od svog života, očekujem da ću ja biti najbolja do sada, a kada je reč o celom projektu da će prevazići sve do sada. Posebno što nas očekuje i Farma koja će krenuti uskoro na Narodnoj Tv i to je nešto što nije viđeno do sada ni na svetskom nivou. Očekujem da svako veče kada dođem kući, legnem umorna, ali i prezadovoljna.

Kakva ćeš ti biti prema učesnicima ove sezone?

- Ja sam uvek ista prema svima. Ne družim se ni sa kim, ali ih sve poštujem i uvek sam istog stava, a to je profesionalan odnos. Volim kada ponekad uđem u kuću, videćemo koliko ću sada biti angažovana za to. Moram da kažem da sam vrlo ponosna na taj odnos i poštovanje koje oni ukazuju meni, a znaju kako prolaze oni koji budu neposlušni.

Očekuješ li velika iznenađenja?

- Pokazalo se do sada da je iznenađenje sinonim za sve naše projekte, tako da mi samo napredujemo i bivamo sve bolji i jači. Uvek se pitamo šta više može da se desi? Naši privatni životi su postali kompleksni i toliko nepredvidivi, a zamislite tek kada je reč o rijalitiju u kom nemate nikog svog, nemate nikog bližnjeg i trebate da pronađete sebe. Sigurna sam da će biti velikih iznenađenja, tako da svaki rijaliti nadmaši onaj prethodni i dogodi se nešto što još nije viđeno. Zbog toga ja očekujem mnogo.

Za sam kraj voditeljka Dušica Jakovljević istakla je koliko je ponosna što će biti prva voditeljka u svetu koja će voditi dva rijalitija.

- Obzirom da mi je povereno da budem jedini voditelj ikada u svetu koji će voditi dva rijalitija, na dve televizije i biti zaštitno lice i jednog i drugog rijalitija, to mi predstavlja ogroman izazov. Mislim da je ovo kruna moje voditeljske karijere nakon 25 godina i prezadovoljna sam ovim čime sam nagrađena.

