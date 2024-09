Milan Milošević sat vremena pred početak Elite 8: Najduhovitiji voditelj otkrio svoja očekivanja pred novu sezonu, evo koje emisije će voditi!

Zasmejavao vas je u prethodnim sezonama, otkrio je pred početak Elite 8 šta vas sve očekuje u novoj sezoni i odakle crpi inspiraciju za komične doskočice!

Popularni voditelj Elite, Milan Milošević, izneo je za naš portal svoja očekivanja od nove sezone rijalitija Elita 8. On nam je priznao odakle mu dolazi inspriracija za sve njegove šaljive doskočice, te premijerno otkrio koje će emisije voditi u novoj sezoni.

Ćao Milane, nova sezona rijalitija Elita 8 počinje sutra, kakva su očekivanja i da li smatraš da će ova sezona oboriti sve rekorde gledanosti, s obzirom na to da si verovatno već video imena učesnika?

- Velika euforija vlada na celom Balkanu zbog sutrašnjeg ulaska, spremni smo da srušimo sve rekorde gledanosti. Svake godine smo inovativni i vanserijski i iznova sve više šokiramo i zabavljamo gledaoce. Siguran sam da je kasting ludilo ali još uvek ne znam ko ulazi, to znaju samo čelnici produkcije. Znam samo da su vredni toga da se nađu na tako velikom imaginarijumu čim su pozvani.

Kada je tvoje voditeljstvo u pitanju da li možemo očekivati neke nove emisije i segmente ili ostaješ i dalje pri 'Pretresu' i 'Pitanju gledalaca'?

- Pretres nedelje je nešto što je sastavni deo Elite i Zadruge od početka tako da ćemo nastaviti u istom tonu, a što se tiče ostalih projekata to još uvek ne znam, takođe je to na čelnicima produkcije. Samo znam da ćemo malo uozbiljiti pretres i da ću prihvatiti bilo koju emisiju za koju čelnici budu mislili da sam odgovarajuć jer sam pre svega profesionalan u svom poslu. U ponedeljak ću znati sve što se tiče emisija tako da ćete biti obavešteni.

Ljudi obožavaju da te gledaju zbog tih tvojih komičnih doskočica koje s vremena na vreme ubaciš u toku razgovora, odakle ti tolika inspiracija za sve to?

- Inspiraciju crpim, ne znam ni ja kako, ponekad se i ja sam sebi smejem kad pogledam klipove na tiktoku ili jutjubu. Dođe mi to tako, ljudi me inspirišu i ostali gosti tako da mi to dolazi spontano. Verovatno će i u nastavku biti još mnogo smeha i humora ali ću se truditi da bude što zanimljivija situacija i da budem Milan Milošević a ne Milanče. A i rođen sam da na 1. april dan šale tako da je za očekivati od mene da se šalim.

Učestvovao si u prvoj sezoni Zadruge, koliko se za sve ovo vreme promenio koncept i način učestvovanja u rijalitiju?

Mnogo se sve promenilo od prve sezone, u suštini ništa se nije promenilo. Međuljudski odnosi su glavna tema i mislim da je to nešto što nosi ceo rijaliti. Promenili su se ljudi u tom smislu što ulaze spremniji i već znaju šta ih očekuje, što mi iz prve sezone nismo znali, oni sad već imaju priliku da znaju kako ljudi reaguju napolju i kako treba da se ponašaju da bi bili zapaženi tako da je mnogo lakša situacija.

Autor: Nemanja Šolaja