Anita Stanojlović otkrila da je kroz trnovit put prošla u Eliti 7 kako bi izašla sa krunom na glavi, a njega bi volela da vidi na tronu ove sezone!

Ostalo je još samo par sati do spektakularno velikog otvaranja "Elite 8". Početak osme sezone najgledanijeg rijalitija u regionu zakazan je za 21 čas uživo na televiziji Pink.

Pobednica ''Elite 7'', Anita Stanojlović za portal Pink.rs otkrila je šta mora da poseduje učesnik ''Elite 8'' kako bi odneo pobedu, ali i priznala da li bi volela da vidi svog dečka Anđela Rankovića u narednoj sezoni.

Šta se u tvom životu promenilo otkako si pobedila u ''Eliti 7''?

- Promenilo se mnogo toga. Od trenutka kada sam proglašena kao pobednik toliko gledanog projekta od strane tako velikog broja ljudi, ogromna je satisfakcija za moju budućnost i neke velike i životne stvari koje su jako bitne. Ja sam ostala ista, ali se promenio moj pogled na zivot i ozbiljnost nekih situacija.

Šta po tvom mišljenju mora da poseduje pobednik ''Elite 8''?

- Pobednik mora da poseduje svoj personaliti, da bude svoj, da pokaže sva svoja lica i stanja iskreno. Put do pobede je biti svoj i kada je dobro i kada je loše, ali i ostati jak u kakvoj god se situaciji nađeš.

Da li bi volela da vidiš Anđela u ''Eliti 8'' i kako bi se ponašala kada bi on ušao?

- Anđela u Eliti bih mogla da vidim samo pored sebe, nikako drugačije. Šalu na stranu, znam da ne razmišlja u tom smeru, ali ako bi se nekim čudom desilo da on uđe, uradila bih sve napolju da on bude pobednik ili bih upala na imanje nekim tenkom, to više liči na mene (smeh).

Kakvi su ti planovi sada za budućnost i na sta ćeš se najviše fokusirati?

- Kada se malo spusti ovaj pritisak oko emisija, gostovanja, obaveza koje imamo od izlaska, posvetiću se sebi. Posvetiću se radu na sebi, poslu, novim projektima na kojima radim, svome sinu naravno i svojoj vezi.

Kome bi najviše volela da predaš krunu i koga vidiš možda kao pobednika?

- Ne znam ko su sve novi učesnici, jedva čekam da vidim i sve ispratim, ali u ovom trenutku neka to bude Lepi Mića, zaslužio je.

