On je najavio cimerima pakao: Mića Jovanović spreman da takmičarima Elite 8 zagorča život! (VIDEO)

U studio kod voditeljke Dušice Jakovljević pridružio se Mića Jovanović - Ćomi Boj.

Ima 36 godina i dolazi in Svilajnca, a zbog toga što je drugačiji u društvu sebe smatra socijalnim slučajem. Kako kaže, njegovo seksualno opredeljenje nek bude tajna, a u Elitu 8 ulazi slobodan. Protiv je se*sa u rijalitiju za koji smatra da je sramotan, a kaže da ćemo se njega uvek sećati. On je jedinstven, on je Mića Jovanović!

Autor: Andrea Nikolić