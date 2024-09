Još jedno veče prepuno ekskluziva i senzacija!

02:08 - Voditeljka Dušica Jakovljević pozdravila sve gledaoce i najavila uživo program u Beloj kući i kući Odabranih.

02:06 - Gastoz pošao da upozna buduće cimere, a među prvima mu je prišao Uroš Stanić.

- Mnogo si se*sipilan! - prokomentarisao je Uroš Stanić.

02:02 - Gastoz pošao ka kući Odabrnaih.

- Ništa nisam gledao, hoću sve ljude da upoznam lepo. Video sam odmah kada sma ušao, ovaj kao jede jabuku, neće da ustane - rekao je Gastoz.

02:01 - Gastoz pozdravio Miljanu Kulić.

01:59 - Gastoz sam sebi ''želi želju'' putem telefona.

01:54 - Gastoz pošao gondolom ka Beloj kući i kući Odabranih. Tamo su ga sačekali voditelji Milan Milošević i Ana Radulović.

- Vole mene i mladi i stari. Osećaj je dobar, dobar je adrenalin, i dalje mislim da ću da ostanem malo, ali znam da nije tako - rekao je Gastoz.

01:49 - Gastoz dobio tajni zadatak.

- Moraš da izabereš osobu koju ćeš sedam dana da lažeš, šta si saznao u medijima, ko se oglasio... - rekao je Tanasijević.

- O tome smeš da pričaš samo sa ljudima u kući Odabranih - rekao je Tanasijević potom.

- Pitaćemo publiku - rekao je Darko Tanasijević.

- Publika želi Kačavendu, a ja ću Aneli - rekao je Gastoz.

01:48 - Gastoz nazdravio sa voditeljima.

- Što se mene tiče, i žena, imam priliku d aih upoznam na najbolji i najgori način - rekao je Gastoz.

01:43 - Gastoz stigao kod voditelja Ivane Šopić i Darka Tanasijevića.

- Voleo bih da budem što duže iskreno! Ja se sećam kada sma bio, a sada je momenat kada je stvarno potrebno da ja uđem ovde. Znamo da je 30 godina Pinka, nekako je važna simbolika - rekao je Gastoz.

01:37 - Gastoz pošao ka voditeljki Maši Mihajlović kojoj će izneti poslednje utiske neposredno pred ulazak u Elitu 8, odnosno, u kuću Odabranih.

- Nagrađen sam poslednjim ulaskom, sve se desilo u 48 sati! - rekao je Gastoz.

01:20 - NENAD MARINKOVIĆ GASTOZ JE OSMI ODABRANI UČESNIK ELITE 8!

- Svašta mi se dešavalo u životu, ništa nisam sakrio. Još jedna stvar koju nisam uradio je da nisam deo vašeg rijalitija - rekao je Gastoz.

- Ja imam imidž šaljivdžije. U početku se svi vole, posle dođe svašta nešto. ja jedva čekam da uđem, da iznenadim neke unutra. neki će da se smore. Mateja, Munjez... Njih znam... Miljana, Ivan... - rekao je Gastoz.

- Izvinjavam se svima koji nisu znali da ulazim. Tajnu sam čuvao 4 dana - rekao je Gastoz.

Promenilo me ugostiteljstvo, jutjub, i mnogo toga što mi daje slobodu komunikacije, i to je sve želja, rekao je potom.

- Moraš da imaš energiju, i ti su Dušice mag energije - dodao je Gastoz.

- Ja sam teška budala, a ti, kao da ti je ugrađena neka afrička šljiva - našalio se Gastoz.

- Sve se prebzo desilo, ljudi ja sam za 48 sati dao 10 meseci života. Ali ovog puta nisam bio kriv ni za šta - naveo je Gastoz.

01:15 - Voditelji Milan Milošević i Ana Radulović dočekali su novu učesnicu i proveli je kroz kuću Odabranih.

01:05 - Voditelji Darko Tanasijević i Ivana Šopić dočekali su Moniku Stanojkovu gde su nakon razgovora sa njom rešili da je iznenade tajnim zadatkom koji imaju svi odabrani učesnici.

- Biram Mionu Jovanović - rekla je Monika.

01:02 - Monika Stanojkova je nakon razgovora sa voditeljkom Dušicom Jakovljević pošla put oldtajmera, gde je nakratko razgovarala sa voditeljkom Mašom Mihajlović.

00:53 - MONIKA STANOJKOVA JE SEDMA ODABRANA UČESNICA ELITE OSAM

- Njegova žena ne zna da sam ja ja. Ona zna, imao je on devojke i pre mene. Tako im funkcioniše brak - rekla je ona.

Više volim kad je kod mene kući, ali mora malo i kod sebe, rekla je potom.

- Njegovu ženu brak ne zanima, mislim da su zbog dece i dalje zajedno - dodala je Stanojkova.

00:47 - Milica Dugalić zajedno sa Milanom Miloševićem i Anom Radulović stigla u kuću Odabranih. Međutim, pre nego što je stigla do kuće, ona je imala prliku da se upozna sa budućim cimerima, ali i da, kao što je poznato, otpeva nešto.

00:45 - Milica je u okvoru specijalnog zadatka izabrala Marka Zeca kao osobu koju će sedam dana lagati.

00:40 - Voditelj Darko Tanasijević je Milicu Dugalić stavio pred poseban izazov. Ona je morala da otpeva pesmu "Bauljam i ćarlijam" od Desingerice, što je, naravno, prošlo i više nego zanimljivo.

00:38 - Milica Dugalić stiže do voditelja Darka Tanasijevića i Ivane Šopić.

00:33 - Voditeljka Maša Mihajlović ispratila Milicu Dugalić u oldtajmer.

00:21 - MILICA DUGALIĆ JE ŠESTA ODABRANA UČESNICA ELITE 8!

- Uvek sam gledala rijaliti. Konkretna, iskrena, i uvek sam bila onakva kakva suštinski jesam. Ja sam baka, imam dva unuka. Anja mi je rekla da idem na put gde ću da se uselim u televizor - rekla je Milica Dugalić.

00:10 - Matea Tea Stanković je pošla ka voditeljima Milanu Miloševiću i Ani Radulović koji će je upoznati sa prostorom, odnosno, kućom Odabranih.

00:00 - Voditelji Ivana Šopić i Darko Tanasijević dočekali su Mateu Teu Stanković kojoj su nakon razgovora saopštili tajni zadatak.

- Za tajni zadatak biram Ivanu Kenečki - rekla je Matea.

- Imala sam konflikt sa Silvijom, od Miloša žena - rekla je Matea.

- Ja sam se posvađala sa njom, rekla sam joj da je manipulator - dodala je.

23:57 - Matea Tea Stanković je nakratko porazgovarala sa voditeljkom Mašom Mihajlović.

- Da bi mi se neko svideo, mora da bude novi - rekla je Matea.

23:45 - MATEA TEA STANKOVIĆ JE PETA ODABRANA UČESNICA ELITE 8

- Ja jesam biseksualnog opredeljenja, ja glasam za ljubav. Mnogi su me savetovali da lažem, da kažem da to nije istina, jednostavno tako je, ako neko ima problem, to je njihov problem... Svi mi negde od malena imamo tipove, a na kraju nas osvoje neki nebitni likovi. Ne bih znala tačno da ti kažem, to je zatvoren prostor. Izgledaš fantastično, ali se ja ložim na žene koji izgledaju kao muškarci - rekla je Matea.

23:40 - Aca Kockar stigao u kuću Odabranih!

23:36 - Aleksandar Anđelić se uputio ka voditeljima Milanu Miloševiću i Ani Radulović.

23:27 - Aleksandar Anđelić stigao do voditelja Darka Tanasijevića i voditeljke Ivane Šopić koji su mu odmah saopštili da će u narednih sedam dana imati specijalan tajni zadatak.

- Biram Kristinu, devojku od 19 godina. Simpatična mi je, što da ne - rekao je Aca Kockar.

23:22 - PLESNA TAČKA

23:20 - Aca Kockar je porazgovarao i sa voditeljkom Mašom Mihajlović nakon čega se uputio ka kući Odabranih, ali, pre svega toga moraće da porazgovara sa voditeljima Darkom Tanasijevićem i Ivanom Šopić.

23:11 - ČETVRTI UČESNIK ELITE JE ALEKSANDAR ANĐELIĆ KOCKAR

- Bebica je meni dao nadimak kockar, ja sam rekao da sam imao poroke, ali ne znam da li postoji čovek bez poroka. On glumi mangupa, i uzdiže se. Sa mnom je bio dobar, i posle mog izslaska sam shvatio da mi je on dao nadimak - rekao je Aca.

Veza Teodore i Bebice puca, ne vdim tu budućnost, dodao je Aca Kockar.

- Sofija Janićijević je lepa, Kristina isto, ona ima 19 godina - komentarisao je Aca.

23:06 - Snežana Vlajkov stigla u kuću Odabranih!

23:01 - Voditelji Milan Milošević i Ana Radulović dočekali su buduću ukućanku kuće Odabranih.

22:53 - Snežana Vlajkov stigla do voditelja Darka Tanasijevića i Ivane Šopić. Ona će, kako pravila nalažu, dobiti tajni zadatak.

- Imaš tajni zadatak na koji ste svi stavljeni. Moraš da odabereš osobu i imaćeš sedam dana da joj pomutiš um - rekao je voditelj Darko Tanasijević.

- Neka to bude Uroš Stanić - rekla je ona.

- Jedino mi se Mateja Matijević dopada - rekla je ona.

22:52 - JOŠ JEDAN PERFORMANS IGRAČICE

22:49 - Snežana Vlajkov pošla ka kući Odabranih. Vreme je da porazgovara sa voditeljkom Mašom Mihajlović.

22:38 - SNEŽANA VLAJKOV JE TREĆA ODABRANA UČESNICA ELITE 8!

- Imam tremu, počastvovana sam ovim. Biću iskrena prema svima. Neću dati na sebe, biću oštra. Pratila sam ranije, i ko mene bude komentarisao, komentarisaću njega - rekla je ona.

Nema niko koga bih komentarisala, ali eto, Uroš Stanić mi se ne sviđa baš, otkrila je ona.

22:34 - Munjez stigao u kuću Odabranih.

22:30 - Munjez se uputio ka voditeljima Ani Radulović i Milanu Miloševiću koji su ga najpre uputili ka govornici gde je sebi ostavio poruku, a onda zajedno sa njima pošao ka kući Odabranih.

22:20 - Munjez stiže do voditelja Ivane Šopić i Darka Tanasijevića.

- Ja sam nikad bolje i spreman sam da uđem u Elitu! - rekao je Munjez.

- Ne moram samo da skačem, mogu i da saslušam - rekao je on.

- Pre nego što uđeš, mi ćemo da te stavimo na zadatak - rekla je Ivana.

- Izabraćeš osobu koju ćeš 7 dana lagati i izmišljati da si svašta nešto pročitao o toj osobi, i moraš da budeš uverljiv - rekao je Tanasijević.

- Biram Boža Franića - rekao je Munjez.

22:16 - PRIKAZAN JOŠ JEDAN FANTASTIČAN PERFORMANS!

22:14 - Munjez se nakon razgovora sa voditeljkom Mašom Mihajlović uputio ka oldtajmeru, gde ga čekaju voditelji Ivana Šopić i Darko Tanasijević.

21:58 - DANIJEL DUJKOVIĆ MUNJEZ JE DRUGI UČESNIK ODABRANIH!

- Ja sam sam sebi najviše stao na žulj. Upropastio se. Iskreno sam se pokajao - rekao je Munjez.

Pogrešio sam, i to neće više da se desi, stojim glavom i bradom, rekao je on govoreći o prošlogodišnjoj diskfalifikaciji.

- Što se tiče ljubavi, izgled može da prevari, ako mi neko privuče pažnju, što da ne - dodao je potom.

- Aneli je svako pravilo poštovala prošle sezone. Ona se nikome nije unosila u facu - rekao je, pa dodao:

- I ove godine će da uzme pare - kaže Munjez.

21:56 - Mijatov ušao u kuću Odabranih.

21:53 - Voditelji Milan Milošević i Ana Radulović dočekali Dragomira Mijatova.

- Izvoli na govornicu, poželi nešto sebi - rekla je Ana Radulović.

21:40 - Voditelji Darko Tanasijević i Ivana Šopić dočekali su prvog takmičara Dragomira Mijatova.

- Večeras nam se useljavaju ozbiljni takmičari Elite. Evo šampanjac - rekao je Darko, pa nazdravio sa Mijatovim.

- Da nam budeš dobar, interesantan - dodao je Tanasijević.

- Na tajnom si zadatku. Ti ćeš kao i svi da boraviš u prostoriji za Odabrane. Tvoj tajni zadatak je sledeći: Izabraćeš osobu koju ćeš nam reći, i imaćeš nedelju dana da joj pšričaš mnoštvo laži, da kažeš da si pročitao o njoj u medijima Ii da je ubediš u to - rekao je Tanasijević.

- Veliki šef voli da se njegovi zadaci poštuju a široke ruke je kada se nagrađuje - dodao je Tanasijević.

- Miljana bi bila interesantna po reakcijama... - komentarisao je Mijatov.

- Drugi je Zec, sa njim sam bio u karantinu, i njega ću da odaberem - rekao je Mijatov.

21:36 - PRIKAZAN JOŠ JEDAN PERFORMANS

21:33 - PRIKAZAN PRILOG GLEDANOSTI

21:32 - Dragomir Mijatov je nakon razgovora sa voditeljkom Dušicom Jakovljević imao priliku da kratko porazgovara i sa Mašom Mihajlović, a onda se uputio ka oldtajmeru koji će ga prevesti dalje.

21:17 - DRAGOMIR MIJATOV JE PRVI ODABRANI UČESNIK ''ELITE 8''

- Uzbuđen sam, ima malo treme. Ja sam iz Žablja. Aneli se nije uradila lepo, sada je još veći bumbar - rekao je on.

Kako je istakao, Aneli je prodala veru za večeru.

- Prodala je svetinju koju je imala zarad popularnosti. To su stvari koje treba da ostanu u tajnosti. Trebala je da ispoštuje svog partnera. Zakačila se za Staniju kako bi došla u prvi plan - naveo je Mijatov.

Ona je pričala o tom čoveku, a onda je odmah sa drugim, ne znam, nije mi jasna, dodao je potom.

- U karantinu se svašta dešavalo. Sviđa mi se Sofija, i Tamara koja je trebala da uđe - rekao je Dragomir.

- Ljudi mogu da pokažu mnogo stvari u rijalitiju, a se*s je stvar koja najmanje može da pokaže - rekao je on.

Anđela me iznenadila, treba imati hrabrosti da s evratiš na vrata gde si se obrukao, dodao je.

21:14 - Voditeljka Dušica Jakovljević najavila prvog odabranog za večeras.

21:08 - Prikazan snimak sinićnjeg otvaranja "Elite 8".

21:05 - Brazilske igračice izvele nesvakidašnji plesni performans.

21:00 - Voditeljka Dušica Jakovljević najavila još jednu spektakularnu noć!

Rijaliti ''Elita 8'' je sinoć zvanično počeo, međutim, iznenađenjima, kojih je juče bilo na pretek - nije kraj!

Kao što ste mogli da čujete i vidite u sinočnjem prenosu na TV Pink, na imanje se uselio 51 takmičar, a večeras će, kako je najavio idejni tvorac rijalitija Željko Mitrović, još takmičara ući na imanje.

Autor: Dubravka Bošković