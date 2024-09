On mi je simpatičan, a ona..: Matea Stanković otkrila da li će pružiti ruku bračnom paru Simonović, pa otkrila da joj je Miloš slao poruke (VIDEO)

Sinoć je održano prvo spektakularno veče otvaranja nove sezone Elite, "Elite 8", te se tom prilikom na imanje u Šimanovcima uselio tačno 51 takmičar, a večeras je Veliki šef pripremio takmičarima još iznenađenja.

Pred sam ulazak u Elitu 8, Matea Tea Stanković je prokomentarisala cimere, a onda je otkrila kakvo mišljenje ima o bračnom paru Simonović.

- Moj susret sa Milošem i Silvijom, iskreno ja im neću pružiti ruku, otkriću sve, pa i to da mi je slao poruke. Moram reći da meni Miloš nije problem, on mi je simpatičan, ali njegova žena nije, ona me je napala sa leđa - govorila je Matea.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Brajović