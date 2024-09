Crno joj se piše: Matea Stanković najavila Silviji Patrik deset meseci pakla, evo šta je razlog (VIDEO)

Osveta se služi hladna!

Matea Stanković je peta učesnica koja će ući u kuću Odabranih, a nju su sada dočekali voditelj Darko Tanasijević i Ivana Šopić. Matea Stanković je najavila haos Silviji Patrik, te nas očekuje buran početak rijalitija.

- Matea kakva si kad te neko čačne? - upitao je Darko.

- Mnogo loša, već me jedna učesnica čačnula - rekla je Matea.

- Koja to? - upitao je Darko.

- Ne znam da li da joj dajem na značaju obzirom da se predstavila kao psiholog, a radi kao konobarica. Silvija Patrik je mene napala sa leđa, upitala me kako ja mogu da uđem u Elitu. Nije smela nikako da me napadne sa leđa, gurnula me, ja sam se prosula kao jaje. Trebala je da me napadne u facu - rekla je Matea.

- Ti kao i svi učesnici ulazite u Belu kuću. Ti ćeš izabrati jednu osobu i imaćeš nedelju dana da joj pričaš mnoštvo laži, izmišljaćeš šta si sve pročitao o njoj ili njemu. O svom tajnom zadatku ne smeš aposlutno nikom da pričaš. Sada jednu osobu izaberi, a tajnu možeš da podeliš samo sa Odabranima - rekla je Ivana.

- Pa biram Ivanu Keneški, ona je sve ogovarala, od novinara, ljudi, svega - rekla je Matea.

Autor: N.P.