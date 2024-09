Žestoko krenuli: Uroš i Ša ne prestaju sa svađom, pljušte uvrede na sve strane (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

Uroš Stanić i Nenad Aleksić Ša nastavili su svoj rat iz "Elite 7", te su ušli u još jedan verbalni klinč.

- Ti si klubski pevač koji nema hitove. Ja možda ne znam da kažem neka slova, ali si ti neko ko ima zube kao magarac. Cinkario si devojku da je htela da ti p**i k**ac u veceu - rekao je Uroš.

- Imaš nešto novo? Uki, to si već rekao, dosadan si, kapiraš? Kao kada slušaš jednu te istu pesmu - rekao je Ša.

- Ti ponižavaš siromašne ljude, sram te bilo! Nije sramota nemati i biti siromašan - rekao je Uroš.

- Ti ne živiš u svom stanu jer te ne vole. Majka i otac te ne vole, zamisli to. Pozdrav za oženjene koje je rastavio Uroš - rekao je Ša.

- Ne voli me mama? Pa to si ti. Moja mama me je tužila - rekao je Stanić.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić