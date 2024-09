Dužan je koliko je ružan: Obelodanjene mračne tajne Ace kockara, raskrinkala ga bivša - zavrteće vam se u glavi od sume koju joj duguje

Učesnik "Elite 8" jeste Aleksandar Anđelić, u medijima i na mrežama poznatiji pod nadimkom Aca kockar, koji mu je dodelio Nenad Macanović Bebica. Svega tri nedelje bio je učesnik prošle sezone "Elite", ali više nego dovoljno da na površinu ispliva njegov prljav veš.

Nakon što je priznao da je imao ozbiljan problem sa dugovima i kockom, ali da je to njegova ružna prošlost, mnogi su se javili kako bi posvedočili da je Anđelić i dalje u svetu poroka, a sada je svoju stranu priče iznela Dragana Jeremić, Acina bivša devojka i takođe učesnica prethodne "Elite 7".

Budući da su pre nekoliko meseci u studiju ratovali oko novca koji joj duguje, voditelji "Elite" su Aci pri ulasku na velelepno imanje postavili pitanje u vezi sa tim, a po njenoj priči, sve što je rekao je slagao.

- Lažov ostaje lažov jer je lagao odmah čim je ušao u kuću. Pitali ste ga da li mi je vratio novacm kaže:"Jesam, rešili smo nešto". Laže, nije rešio, vratio mi je samo 300 evra od 5.000 evra. Lagao me je celo leto kako će mi vratiti do 1. septembra, a onda sam ga 30. avgusta pitala da li 1. septembra da očekujem novac, rekao je ne, da nije uspeo da završi nešto oko nekakvog kredita. Između ostalog i ranije, kada mi je prvi put vratio 200 evra i drugi put kada mi je vratio još 100 evra, rekao je:"Tamo gde idem, idem da bi tebi vratio novac" - rekla je Dragana za Pink.rs i objasnila:

- Na pitanje da li je ušao meni da vrati pare, on je opet slagao rekavši:"Ne, nisam ušao da bih njoj vratio pare". A dužan je koliko je ružan, ne samo meni, već mnogim ljudima koji su mene kontaktirali. On mene ne zanima, samo me zanima da mi vrati novac koji sam mu pozajmila i koji je trebalo da mi vrati još pre dve godine.

Autor: Darko Tanasijević