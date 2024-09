Ima tu emocija: Žana Omnia i Darko Tanasijević u RedAkciji komentarisali odnos Stefana Karića i Anđele Đuričić pa pomenuli Mateju

Juče zvanično startovala nova programska šema RED televizije koja će, pored starih, proverenih TV formata, biti obogaćena novim emisijama o kojima će brujati domaća javnost. Jedna od njih jeste i emisija simboličnog naziva "RedAkcija"!

Današnju emisiju vode Nikola Žugić, novinar portala Pink.rs i voditelj i autor emisije "Intimna pitanja" i novinarka Sanja Arsić.

Njih dvoje su ugostili Žanu Omniu i voditelja i novinara Darka Tanasijevića.

Oni su na samom počerku emisije komentarisali Izbor za Miss i Mistera koji se odigrao u Eliti 8, te su otkrili koje takmičare i koji takmičari su iz iznenadili.

- Moram da kažem da je Ivan Marinković divan čovek, to je moj najbolji prijatelj, ali moram da kažem da mi nije neočekivano da je on u dobrom odnosu sa Anđelom Đuričić, on je podržavao Anđelu i Zvezdana i tu veliku ljubav - rekla je Žana pa je prokomentarisala Stefana Karića:

- Lep je on momak - rekla je Žana.

- On voli tip devojaka kao što je Anđela, ali znajući Stefana neće poletiti, sa druge strane Anđela priznaje da je Zadruga 6 i veza sa Zvezdanom njena greška, e sada ona je mlada svi greše, sada je pitanje kako Stefan gleda na to - govorio je Darko.

- Tu je i Mateja, sećamo se svi da se Anđela zaljubila u njega, a sada ćemo videti šta i kako će biti, postoji tu hemija mada ništa tu nije sigurno, videćemo - dodala je Žana.

Autor: N.Brajović